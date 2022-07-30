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Yaşam Eyyam-ı bahur nedir? Eyyam-ı bahur ne anlama geliyor?
Yaşam

Eyyam-ı bahur nedir? Eyyam-ı bahur ne anlama geliyor?

Türkiye'nin büyük bölümü sıcak havanın etkisi altında. Yüksek sıcaklıklarla birlikte pek çok kişi 'Eyyam-ı bahur' ifadesinin ne olduğunu araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 18:06:00 -
Eyyam-ı bahur nedir? Eyyam-ı bahur ne anlama geliyor?

Türkiye sıcak havaların etkisi altında. Pek çok ilde sıcaklık vatandaşları bunalttı. Peki, eyyam-ı bahur nedir?

Eyyam-ı bahur nedir? Eyyam-ı bahur ne anlama geliyor?

Eyyam-ı bahur, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerine verilen Arapça kökenli Türkçe sözcüktür. Kuzey yarımkürede, temmuz ve eylül tarihleri arasında yaşandığı kabul edilmektedir. Güney yarımkürede ise bu tarih ocak ve mart arasına düşer.

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