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Medya Eyvah şimdi yandık! Recep İvedik 7 geliyor...
Medya

Eyvah şimdi yandık! Recep İvedik 7 geliyor...

Şahan Gökbakar'ın ağzı bozuk ve gençliği zehirleyen tiplemesi Recep İvedik serisinin 7. filmi tekrar ekranlara geliyor...

Yeniakit Publisher
2022-11-22 22:00:00 -
Eyvah şimdi yandık! Recep İvedik 7 geliyor...

Şahan Gökbakar'ın ağzı bozuk ve gençliği zehirleyen tiplemesi Recep İvedik serisinin 7. filmi tekrar ekranlara geliyor...

Şahan Gökbakar’ın başrolünde yer aldığı ve çekimleri geçtiğimiz yaz aylarında gerçekleştirilen ‘Recep İvedik 7 filmi  Disney platformunda yayınlanacak.

Recep İvedik 7'de Şahan Gökbakar'a Öznur Serçeler, İrfan Kangı, Murat Ergür, Eray Türk ve Nurullah Çelebi eşlik ediyor. Yeni filmde Recep İvedik, köye göç ediyor. Disney+ Türkiye, 9 Aralık'ta Recep İvedik 7'nin yayınlanacağını açıkladı.

Gişe rekortmeni serinin yeni filminde, şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan Recep İvedik, en yakın arkadaşı Nurullah’ı da yanına alarak babaannesinden kendisine miras kalan köy evine gitmeye karar verir.

Köy hayatının tadını çıkaracağı sırada, köye ve civar ormanlara zarar verecek büyük bir projenin varlığından haberdar olan Recep İvedik, köylülerle el ele vererek, bu projeye karşı bir maceraya giriyor.

Recep İvedik 6 filminde gişede hayal kırıklığına uğrayan ve çektiği safari sahneleriyle eleştirmenlerden büyük tepki alan Şahan Gökbakar'ın yeni filminin nasıl bir izlenme oranına sahip olacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.

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