Eyvah şimdi yandık! Hasan Can yeni projesini açıkladı...
Acun Ilıcalı'nın televizyonlara çıkartarak meşhur ettiği ve ahlaksız yayınlarıyla herkese pes dedirten Hasan Can Kaya Konuşanlar programı sonrası şimdi de yeni film çalışmalarına başladığını duyurdu.
Acun Ilıcalı'nın televizyonlara çıkartarak meşhur ettiği ve ahlaksız yayınlarıyla herkese pes dedirten Hasan Can Kaya Konuşanlar programı sonrası şimdi de yeni film çalışmalarına başladığını duyurdu.
Konuşanlar programıyla gençliği zehirleyen Hasan Can Kaya, yeni projesiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kaya, ilk sinema filmiyle sevenleriyle buluşacak.
Hasan Can Kaya’nın senaryosunu kaleme aldığı ve başrolünü üstlendiği “Çok Aşk” isimli filmin yönetmenliğini ise Kıvanç Baruönü yapacak. Yönetmen, Cem Yılmaz, Ata Demirer, Gupse Özay gibi ünlü komedi kalemlerinin filmlerini yöneterek, komedi sektöründe iyi bir isim yapmıştı.
Hasan Can Kaya, haberi Instagram hesabından duyurdu.
HASAN CAN KAYA KİMDİR?
Hasan Can Kaya 16 Aralık 1989’da Güngören’de doğdu. Emre Karayel ve Demet Evgar'ın fenomen dizisi 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk'ta senaristlik yaparken, senarist grubundaki arkadaşlarının desteği ile stand-up yapmaya karar verdi. Leman Kültür Beşiktaş’ta düzenli olarak Stand-up komedi yapmaya başladı. Ocak 2020’de ilk kişisel projesi olan Konuşanlar Talk Show'un çekimlerine başladı.
Konuşanlar Talk Show
Hasan Can Kaya - Stand Up Party
Bir Yeraltı Sit-com'u
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