Eyvah! Şimdi bir baş soğana ihtiyaç var!

Arı sokulması sonrasında alerjen etkiler oluşabilir. Bazı kişilerin arı sokmasına karşı alerjisi bulunabilir. Bu durumda arı soktuğu zaman en kısa zaman da teşhis edilerek sağlık kuruluşuna gidilmelidir.

Arı sokması genellikle kabartı ve kaşıntı oluşturur ve kısa süre sonra bu ağrı ve acı geçer.

Eğer ki alerjen bir etki yapmış ise bu durumda hastanın her yerinde kabartılar oluşacaktır. Bu kabartılar kurdeşeni andırmaktadır.

Yaz aylarında en fazla yabani sarı arılar bulunur. Bunun dışında bal arılarına da oldukça sık rastlanır.

Arı sokması dediğimiz olay arının insan derisinin üzerinden iğnesini batırması ile gerçekleşir. Bu esnada kişinin bedeninde bir iğne batmasına benzer sızı ile ağrı hissi oluşacaktır. Bu bölgede bir yanma hissi de ardından gelebilir.

Eğer, alerjiniz yok ise korkulacak bir durumda yoktur.

Arı sokması oldukça doğal bir durumdur. Kısa süre içinde acı dinmeye başlayacaktır ve biraz kaşıntı olması normaldir.

ARI SOKMASI BELİRTİLERİ

Arı sokmasında çeşitli derecelendirmeler bulunmaktadır. Genellikle arı sokmaları genellikle ikinci derece arı sokması kategorisine girmektedir.

İkinci derecede ısırılmış olan bölgede acı bir yanma oluşur. Bunun devamında yanmalı bir ağrı olur. Isırılmış olan deride kırmızılık oluşurken, ısırılan bölgede hafif şişlik oluşması söz konusudur. Deri reaksiyon vermeye başlar ve gittikçe kızarıklık artar.

Şiddetli gelişen bir alerjik reaksiyon söz konusudur. Kurdeşeni andıran kabartılar görülür, nefes darlığı çekilebilir ve boğaz ve dilin şişmesi söz konusudur. Toplu arı ısırmalarında ise durum daha ciddileşebilir. Kişi kusma, mide bulantısı ve ateş yaşarken bilinç kaybı olması da muhtemeldir.

Arı Sokmasında Yapılacaklar

Arı soktuğu zaman hemen bir sabunlu su ile bölge iyice yıkanmalıdır. Bunun ardından bölgede oluşacak etkiler gözlemlenmelidir. Eğer ki çok anormal etkiler oluşur ise bu durumda bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız.

Alerjik sorununuz yok ise ilk yardıma gerek yoktur. Mikrobu kırmak için sabunlu su ile iyice yıkayabilirsiniz. Bunun dışında derinin içinde arının iğnesi kalmıştır bu iğneyi çıkartmak da herhangi gelişebilecek bir komplikasyona karşı önlemdir.

Çünkü arının iğnesinin ucunda bir zehir bezesi bulunmaktadır. Bu çıkartılmadığında zehirli bir arı ise vücudunuza yayılacaktır.

Bulamadıysanız dert etmeyin, bir baş soğanı kesin ve tam soktuğu yerin üzerine sarın. Beş on dakika içinde hem ağrıyı alacak hem de şişlik oluşmasını engelleyecektir.

Arının sokmuş olduğu bölgeye bazik öz sürerseniz iyi gelecektir. Bunun dışında şişliğin inmesi içinde buz uygulayabilirsiniz.