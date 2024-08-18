Eyvah ki ne eyvah! "Korona şovmeni" Prof. Mehmet Ceyhan yine kafasını çıkardı

Mevlüt Tezel, Prof. Mehmet Ceyhan'ın Maymun Çiçeği virüsünün koronavirüsten daha ölümcül olduğunu iddia ettiğini yazdı. Ceyhan'ın yeniden gündeme gelmesi, sosyal medyada "Küreselciler düğmeye bastı" yorumlarını beraberinde getirdi. Sabah gazetesi yazarı Tezel, bu tür komplo teorilerine mesafeli olduğunu belirtse de, virüsün ciddiyetle ele alınması gerektiğini savundu. Tezel, bu salgının, önceki gibi büyük kısıtlamalar getiremeyeceğini düşündüğünü ifade ettiği yazısında şunları kaydetti:

"Bir salgın tehlikesi varsa Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'sız olmaz!

Koronavirüs salgını bittikten sonra köşesine çekilen, kamuoyunun unuttuğu Prof.

Dr. Mehmet Ceyhan, dün maymun çiçeği virüsünün koronavirüsten daha ölümcül olduğunu öne sürdü!

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Ceylan küllerinden doğduğuna göre Maymun Çiçeği'ni yakın zamanda ülkemizde de görebiliriz! Sosyal medyada daha şimdiden "Küreselciler düğmeye bastılar", "Bill Gates, George Soros devrede", "Yine kapanma, maske ve aşı şartı getirip halka zulüm edecekler" yorumları görülmeye başlandı.

En çok şu yoruma güldüm: "Zaten geçen sefer herkese çip takmadılar mı? Düğmeye bas istediğini yaptır insanlara."

Yine başa mı dönüyoruz bilmiyorum ama dünyaya korku pompalanmaya başlandı!

Çip takma hikâyesi bana komik geliyor. Komplo teorilerini sevmem. Ancak Maymun Çiçeği küresel bir salgına dönüşse bile bu sefer insanları kolay kolay kapatamazlar, maske taktıramazlar, aşı yaptıramazlar gibime geliyor!

Peki, küreselcilerin asıl planı, beklentileri de Maymun Çiçeği'nin umursanmaması olabilir mi?

İşte komplo teorileri böyle bir şey! Sonu gelmez! Bir bulaştı mı beyinden çıkmaz!"