Eyvah eyvah! O ilimiz için 8 büyüklüğünde deprem uyarısı! Senin ağzın ne söylüyor böyle hocam
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, illerde görülebilecek en büyük depremler konusundaki paylaşımlarını sürdürüyor.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, illerde görülebilecek en büyük depremler konusundaki paylaşımlarını sürdürüyor.
Ercan, bugünkü paylaşımında Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum ve Eskişehir’de olabilecek deprem büyüklüklerini açıkladı.
Prof. Dr. Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şu illerde gelecekte görülebilecek en büyük deprem büyüklüğü; Bugün E ile başlayan iller. Edirne M<6,5, Elazığ M6,7, Erzincan M8,0, Erzurum M7,0, Eskişehir M6,6″ dedi.
“Buradaki büyüklükler yalnız il başkentinde değil, tüm il kapsamındadır” diyen Ercan, Edirne’nin deprem bakımından güvenli bir il olduğunu kaydetti.
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