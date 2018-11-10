Eyvah arkadaşı elektrik çarpmış!

Neden çarpılan insan çarpılmakta olduğu kaynaktan uzaklaşamaz, onu bırakamaz, kurtulamaz? O ilk anda iletilen elektrik yüzünden parmaklarımızda kapanma hali yani kasılma oluşur. Kapalı kalır ve açılmaz hale gelir. Bu durum, bir kurtarıcının gelip çarpılmakta olan kişinin elektrik akımı ile olan bağlantısını kesene kadar devam eder.

ÖNCE BİR SOPA

Birisine uzun bir sopayla vurarak hayatını kurtarabileceğinizi biliyor muydunuz? Bu tür bir durumda yapılması gereken en doğru hareket elektriğin kaynağını kapatmak olsa da bunun mümkün olmadığı durumlarda yapılabilecek bir şey var. Kişinin elektrikle olan bağlantısını keserken en büyük hata kişiyi tutarak veya çekerek kurtarmaya çalışmaktır. Uzun, sert ve iletken olmayan bir cisimle elektrik çarpılan kişiye sertçe vurup onun elektrikten kopmasını sağlayabilirsiniz.

Sonrasında hastayı derhal uygun bir yere yatırarak kravatını, gömleğinin yakasını, erkek ise pantolonunun kemerini açarak, rahat hava alıp vermesini sağlamaktır. Hastanın eğer hava alıp vermediğini veya nabzının atmadığını görürsek yapacağımız ilk şey yakınımızdaki bir kişiyi 112’yi aramakla görevlendirerek profesyonellerin olay yerine gelmesini sağlamak olmalıdır.



Bu arada hemen ilk hayat desteği uygulamasına (kalp masajı-suni solunum) başlamalıyız.

Ancak buradaki en önemli nokta eğer bunun eğitimini almadıysak asla kalp masajı, suni solunum uygulamayalım. Aksi halde hastaya zarar verebilir hatta ölümüne sebep olabiliriz.

Kişi elektrik ile çarpıldığında, sağ kalır ve en azından o anda görünürde bir şikâyeti olsun olmasın, mutlaka ama mutlaka en yakın acil servise 112 ambulans sistemi ile ulaştırılmalıdır. Çünkü hepimiz biliyoruz ki ilk yardım tıbbi tedavi değildir, kişinin tedavisi sağlık kuruluşunda konunun uzmanı hekimin tedavisi ile tamamlanmalıdır.

ÜÇ ON PARALIK İŞ!

Kuşkusuz elektrik çarpmalarına karşı yapabileceğimiz en iyi şey korunmadır. Yani çarpılmamak için tedbir almak en kolay, en sağlıklı yöntemdir. Bunun için neler yapabiliriz?



Öncellikli olarak bırakalım elektrik ile ilgili işlerimizi (tamir vs.) işin ustası, ehli olan kişiler yapsın, biz iyi bildiğimiz işleri, kendi işimizi yapalım. Hatta bu yazıyı okuduktan sonra ilk işimiz, elektrikçi bir arkadaştan, bulunduğumuz ev veya işyerinin sigorta paneline kaçak akım rölesi taktıralım (sigortaya benzeyen, 30-50 TL civarında maliyeti olan, ortamda kaçak elektrik olunca elektriği otomatik olarak kesen ve bizleri çarpılmaktan koruyan bir alettir).

Eğer mutlaka elektrikle çalışmamız gerekiyorsa sağ elimizi kullanmamızda fayda var. Çünkü sol elimiz kalbimize daha yakındır. Ayrıca elektrikle doğrudan temas etme ihtimali varsa mutlaka yalıtkan madde (eldiven vs) kullanalım.

TEDAVİSİ ÇOK ACIKLI

Sonuç olarak elektrik çarpmalarının son derece tehlikeli, ölümcül, öldürmediği zamanlar insanların uzun süre yanık ve yara yeri pansumanlarıyla mücadele etmesine ve hastanelerde yatmasına sebep olan, tedavisi son derece güç, uzun, pahalı bir süreçtir..