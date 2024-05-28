Eyüp'te bir vatandaş çevre yoluna inen domuzlara ekmek verdi! Sosyal medya ikiye bölündü
İstanbul Eyüp'te çevre yoluna bir domuz sürüsü indi. Domuzları ekmekle besleyen vatandaş, sosyal medyayı ikiye böldü.
Kemerburgaz Havalimanı yolu üzerinde domuzları gören bir sürücü onlara ekmek verdi.
O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından kameraya alındı.
Sosyal medyada görüntüler tartışmaya sebep oldu. Bazı vatandaşlar domuzların aç kalmasına üzülüp ekmek veren sürücüyü desteklerken bazılarıysa bunun domuzlara bir alışkanlık kazandıracağından endişe ederek tepki gösterdi.