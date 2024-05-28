  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Türkiye iyi ki F-35 almamış' dedirten bir olay daha!

Yazıklar olsun sizin insanlığınıza! "İsrail'in Refah'taki saldırısı "kırmızı çizgiyi" aşmadı"

Türk SİHA'larını imha etme planı ortaya çıktı! TB2 SİHA alan o ülke de destek veriyor

Halk aç yaygarasından ‘kıyıda evi olan yandı’ya! Kıyıda eviniz var ise avukatınız Sözcü

Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin açıkladı: Devletten uzaklaştırılacaklar

Hükümet daha fazlası için çalışıyor! İşte zam sonrası olabilecek en düşük emekli maaşı

'Dolar 39 lira olacak' diyen Atilla Yeşilada tahminini apar topar değiştirdi: Kur o rakama düşecek

Ali Koç o kararını apar topar değiştirdi ve Aziz Başkan için bakın ne yaptı…

Sapkınlar derneği 30. yılını kutluyor! Kutlamayı organize edene bak arkasındaki gücü gör

Refah'ta tüyleri diken diken eden görüntü!
Sosyal Medya Eyüp'te bir vatandaş çevre yoluna inen domuzlara ekmek verdi! Sosyal medya ikiye bölündü
Sosyal Medya

Eyüp'te bir vatandaş çevre yoluna inen domuzlara ekmek verdi! Sosyal medya ikiye bölündü

Yeniakit Publisher
2024-05-28 15:33:00 - 2024-05-28 16:52:25

İstanbul Eyüp'te çevre yoluna bir domuz sürüsü indi. Domuzları ekmekle besleyen vatandaş, sosyal medyayı ikiye böldü.

Kemerburgaz Havalimanı yolu üzerinde domuzları gören bir sürücü onlara ekmek verdi.

O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından kameraya alındı.

Sosyal medyada görüntüler tartışmaya sebep oldu. Bazı vatandaşlar domuzların aç kalmasına üzülüp ekmek veren sürücüyü desteklerken bazılarıysa bunun domuzlara bir alışkanlık kazandıracağından endişe ederek tepki gösterdi.

İzmir’in domuzları ortalığı karıştırdı.
İzmir’in domuzları ortalığı karıştırdı.

Sosyal Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İzmir’in domuzları ortalığı karıştırdı.

Aç kalan domuz sürüsü şehre indi vatandaşlar kovaladı! O anlar kamerada
Aç kalan domuz sürüsü şehre indi vatandaşlar kovaladı! O anlar kamerada

Yerel

Aç kalan domuz sürüsü şehre indi vatandaşlar kovaladı! O anlar kamerada

Domuz böbreği nakli ölüm getirdi
Domuz böbreği nakli ölüm getirdi

Gündem

Domuz böbreği nakli ölüm getirdi

Diyanet personelinin yediği etli fasulyeyi manşet yapmışlardı! Roma heyetinin sofrasındaki domuzdan kimse bahsetmiyor.
Diyanet personelinin yediği etli fasulyeyi manşet yapmışlardı! Roma heyetinin sofrasındaki domuzdan kimse bahsetmiyor.

Gündem

Diyanet personelinin yediği etli fasulyeyi manşet yapmışlardı! Roma heyetinin sofrasındaki domuzdan kimse bahsetmiyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Osmanlı

bir domuz istilası eksikti, oda olsunda artık övünürler Avrupalı olduk diye.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23