Eyüpsultanlı Öğrenciler AYT ve TYT ile kendilerini test ettiler

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Korona virüs salgını nedeniyle evlerinde eğitim gören öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için çalışmalarını çok yönlü olarak sürdürüyor.

Eyüpsultan Belediyesi 26-27 Haziran’da yapılacak olan üniversite sınavı öncesi öğrencilerin mağdur olmaması için bu hafta sonu da online deneme sınavları yaptı.

Online deneme sınavları, üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilere sınav tecrübesi kazandırmak, eğitimlerinde geri kalmamaları için onlara destek sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından bu hafta sonu online olarak Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavları yapıldı.

13 Haziran Cumartesi günü 165 dakika süren 120 soruluk Temel Yeterlilik Testi ( TYT), 14 Haziran Pazar günü ise 180 dakika süren 160 soruluk Alan Yeterlilik Testi (AYT) Deneme Sınavları yapıldı.

Sınava katılan 294 kişi TYT ve AYT sınavlarına katılarak kendilerini deneme fırsatı buldular.