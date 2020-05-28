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Aktüel

Eyüpsultan'daki cinayetin zanlısı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-28 12:02:44 -
Eyüpsultan'daki cinayetin zanlısı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da arkadaşını silahla vurarak öldüren Azerbaycanlı şüpheli tutuklandı.

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Mayıs akşamı, Rami Cuma Mahallesi Sedat Bora Sokak'ta Azerbaycanlı tekstil işçisi Vidadi S'nin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Saldırıyı Azerbaycanlı Ali Ekber N'nin gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, bölgede yürüttükleri çalışma kapsamında, şüpheliyi yaya olarak kaçmaya çalışırken yakın bir bölgede, olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki sorgusunda, aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşıyla olay akşamı birlikte alkol aldıklarını, nedenini hatırlamadığı bir konu sebebiyle tartıştıklarını, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine arkadaşını silahla vurduğunu ve korkarak olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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