  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Eyüpsultan'da trafik kazası: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 00:51:02 -
Eyüpsultan'da trafik kazası: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Vatan Caddesi'nden Bayrampaşa istikametinde seyir halindeki, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 CLG 894 plakalı otomobille 34 BLL 568 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle takla atan 34 BLL 568 plakalı aracın içinde bir kişi sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çalışmaların ardından takla atan araç içerisinde sıkışan yaralıyı çıkarıp sağlık görevlilerine teslim etti.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 3 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle aynı istikamette trafiğe kapatılan yol, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı