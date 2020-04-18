  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Eyüpsultan’da temizlik çalışmaları devam ediyor

Eyüpsultan Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmaları sokağa çıkma kısıtlamasında da devam etti.

2020-04-18 17:15:26 -
Eyüpsultan’da temizlik çalışmaları devam ediyor

Eyüpsultan Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmaları sokağa çıkma kısıtlamasında da devam etti.


“Eyüpsultan’a Hizmeti Seviyoruz” prensibiyle ‘Önce Eyüpsultan’ın temizliği, Önce Eyüpsultanlıların Sağlığı’ diyerek gerçekleştirilen çalışmalar, ilçe genelinde her gün düzenli olarak sürdürülüyor. Bu kapsamında ekipler Topçular Mahallesi’nde, caddeler, cadde üzerinde bulunan ara sokaklar, çöp konteynerleri, bina girişleri ve özellikle vatandaşların ortak kullanım alanlarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptılar.


Ekipler cadde ve sokakları, bina ve iş yerlerinin girişlerini önce süpürdüler ardından, içerisinde dezenfeksiyon maddesi bulunan tazyikli suyla yıkadılar. Yine Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri her gün aralıksız olarak çöp toplama çalışmalarını sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı