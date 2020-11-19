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Aktüel Eyüpsultan'da pazarlarda HES kodu denetimi
Aktüel

Eyüpsultan'da pazarlarda HES kodu denetimi

Yeniakit Publisher
2020-11-19 12:42:22 -
Eyüpsultan'da pazarlarda HES kodu denetimi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde kurulan halk pazarlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasına geçildi.

İstanbul'da semt pazarlarında uygulanmaya başlanan "Esnaf İçin HES Kodu Uygulaması" bugün Eyüpsultan'da da başladı.

Bu amaçla Eyüpsultan Kaymakamlığı ve Eyüpsultan Belediyesi ekipleri, sabahın erken saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde perşembe günleri kurulan pazara geldi. Zabıta ekipleri, tezgahlarını açan pazarcıların HES kodlarını denetledi. Ekipler, HES kodu olmayan pazarcılara kod almaları konusunda yardımcı oldu. Ekipler, ayrıca pazarın iki girişine dezenfektan yerleştirdi ve pazara giren vatandaşların ateşlerini ölçü.

Sosyal mesafe ve maske takma konusunda zabıta, polis ve kaymakamlık görevlileri vatandaşlara uyarıda bulundu.

Eyüpsultan Belediesi Zabıta Müdür Yardımcısı Erol Şengöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, semt pazarlarındaki esnafın ve pazara giren vatandaşların HES kodlarını denetlediklerini söyledi.

Bu denetimlerle koranavirüsün yayılmasını engellemeyi amaçladıklarını belirten "Riskli olan vatandaşımızı ve pazar esnafımızı pazara sokmuyoruz. Bunun dışında Eyüpsultan'daki her pazarın girişinde ve çıkışında dezenfektanlarımız var. Ayrıca buralarda pazara giren vatandaşların ateşlerini ölçen görevli memur arkadaşlarımız var. Ateşi yüksek çıkanları pazara sokmuyoruz." diye konuştu.

Ekiplerin HES kodu denetimleri devam edecek.

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