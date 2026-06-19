  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bilal Erdoğan’dan gençlere ‘önce tarihini öğren’ çağrısı: Kökü sağlam ağacın dalı da güçlü olur! MGK toplantısı sonrası açıklama: Akdeniz'de oldubittiye müsaade yok Özgür Özel ve 11 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis'te İBB davasında 9 kişiye tahliye! İşte isim listesi... O ülkelerde sıcaklık rekorları kırılacak! “Süper tropik gece” alarmı Türkiye mafyaya nefes aldırmıyor! İçişleri Bakanı Çiftçi duyurdu Uyuşturucu test sonuçları açıklandı! 8 ünlü daha pozitif çıktı İBB yöneticisini kaçıran aracın görüntüleri ortaya çıktı! Olayın arkasında CHP’liler mi var? Polislere ve annelerine alçak sözler! Küfürbaz Özgür’ün destekçisi de küfürbaz Öğretmenden hayat kurtaran Heimlich manevrası
Yerel Eyüpsultan'da otoparka silahlı saldırı
Yerel

Eyüpsultan'da otoparka silahlı saldırı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Eyüpsultan'da otoparka silahlı saldırı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 2 motosikletle gelen 4 şüphelinin özel otoparka açtıkları ateş sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Yeşilpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakaları öğrenilemeyen 2 motosikletle Yeşilpınar Merkez Camii'nin altındaki özel otoparka gelen 4 şüpheli, silahla ateş açtı. Saldırıda 1 kişi yaralanırken, şüpheliler geldikleri motosikletlerle olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Yerde bulunan çok sayıda boş kovan, tek tek numaralandırılarak delil olarak toplandı. Çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Eyüpsultan'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!
Eyüpsultan'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!

Yerel

Eyüpsultan'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23