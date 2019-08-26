Eyüpsultan’da nikaha büyük ilgi

Eyüpsultan’da 2019 yılında şimdiye kadar 1620 çiftin nikahını kıyıldı. Eyüpsultanlıların yanısıra İstanbul’un farklı ilçelerinden gelen vatandaşlar da manevi atmosferinden dolayı Eyüpsultan’da evlenmeyi tercih ediyor. Bu senenin en çok tercih edilen tarihi 09.09.2019 oldu.

Nikah, çiftlerin evliliğe giden yolda, sevgilerini attıkları imzalarla ölümsüzleştirdikleri, ömür boyu sürecek beraberliğe ve mutluluğa ilk adımı attıkları en anlamlı andır. Eyüpsultan Belediyesi Evlendirme birimleri de çiftlerin hayatları boyunca unutamayacakları bu mutlu anları sorunsuz bir şekilde yaşayabilmeleri adına büyük bir çaba gösteriyor.

Eyüpsultan Belediyesi Nikah Salonu ve Kültür Merkezi’nde (EKSM) nikah işlemlerini gerçekleştiren Eyüpsultan Belediyesi Evlendirme birimi 2019 yılında şimdiye kadar 1620 çiftin nikahını kıydı. Sene sonuna kadar 2 bin 720’nin üzerinde çiftin nikah akdini gerçekleştirecek olan birimler hafta içi 10’ar dakika, hafta sonları ise 20 dakika aralıklarla nikah kıyma işlemi gerçekleştiriyor.

İlçe dışından vatandaşlar da Eyüpsultan’da evlenmeyi tercih ediyor

Eyüpsultanlıların yanısıra İstanbul’un farklı ilçelerinden gelen vatandaşlar da manevi atmosferinden dolayı Eyüpsultan’da evlenmeyi tercih ediyor. Her yıl 500’ün üzerinde farklı semtlerden gelen çiftin nikah işlemlerinin yapıldığı Eyüpsultan’da 2019 yılında şimdiye kadar 250 çift evliliğe ilk adımı attı. Haftada 100 ile 170 arası çiftin nikahının kıyıldığı Eyüpsultan Belediyesi Nikah Salonu’nda çiftler en çok Nisan, Mayıs, Haziranile Ağustos’un ortası Eylül, Ekim ve Kasım aylarını tercih ediyor.

Bu senenin en çok tercih edilen tarihi 09.09.2019

Eyüpsultan Belediyesi Nikah Müdürlüğü’nde 13 yıldır görev yapan ve şimdiye kadar 15 binin üzerinde çiftin nikahını kıyan Şef Şaban Kaya, “Çiftler evliliğe ilk adım attıkları günün özel olması için genelde doğum günlerini ya da ilk tanıştıkları tarihleri nikah günü olarak belirliyor. Özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü gibi özel günleri de evlilik cüzdanlarına yazdırmayı tercih ediyorlar. Bu sene ise çiftlerin en çok tercih ettiği tarih 09.09.2019. Bu tarih için şimdiye kadar 40 çiftimizden talep aldık” diye konuştu.

Çiftlere özel tasarım kahve fincanı

Bu sene Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in isteği üzerine çiftlere özel tasarım kahve fincanları hediye ettiklerini sözlerine ekleyen Kaya, “Bu unutulmaz günlerinde çiftlerimizin bizleri de hatırlamaları için Başkanımız Deniz Köken, çiftlere bir çift kahve fincanı hediye ediyor. En güzel sohbetler Türk Kahvesi ile yapılır. Biz de çiftlerimizin evli kalacakları uzun yıllar boyunca muhabbetlerine bir tat katmak için başkanımızın da isteğiyle kahve fincanı hediye etmeyi uygun gördük. Çiftlerimizden bununla ilgili çok güzel geri dönüşler aldık” dedi.

Nikah sırasında istedikleri müziği flash belleğe atıp yanlarında bulundurdukları takdirde bu özel anlarda çaldırabilen çiftler 2019 yılında en çok Tarkan’ın “Beni Çok Sev” isimli parçasını tercih ederken, ikinci sırada Maher Zain “Maşaallah, üçüncü sırada Mustafa Ceceli’nin “İyi ki Hayatımdasın” şarkıları geliyor. Müracaatlar hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe günleri 08.30-12.30 ile 13.00 - 15.00 saatleri arasında, Cuma günleri 08.30-12.30 arasında EKSM ve Göktürk Ek Hizmet Binası’nda yapılıyor. Çiftlerin nikahları Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri kıyılıyor.