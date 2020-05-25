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Aktüel

Eyüpsultan'da kavga

Kavgaya müdahale eden bir bekçiyle polis yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-25 21:46:48 -
Eyüpsultan'da kavga

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da kavgaya müdahale eden bir bekçiyle polis memuru yaralandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, Esentepe Mahallesi'ndeki bir parkta kavga ihbarını alan ekipler olay yerine gitti.

Açıklamada, "Kavga eden Anıl K. (26) ve Onur B. (26) isimli şahıslar, ekiplere mukavemette bulundu. Çıkan arbedede biri bekçi, biri polis memuru olmak üzere iki görevli çeşitli yerlerinden yaralandı. Tanju K. (32), Serkan Ö. (29), Anıl K. ve Onur B. isimli şahıslar yakalandı." denildi.

Açıklamada, şüphelilere toplam 12 bin 728 lira para cezası kesildiği, Serkan Ö. ve Tanju K.'nin adli makamlarca serbest bırakıldığı, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Anıl K. ve Onur B.'nin de adli kontrolle serbest bırakıldığı kaydedildi.

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