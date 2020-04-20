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Aktüel

Eyüpsultan’da hafta sonu pazarlarının günü değişti

Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonu kurulan pazarların artık cuma ve pazartesi günleri kurulacağını açıkladı.

2020-04-20 17:23:52 -
Eyüpsultan’da hafta sonu pazarlarının günü değişti

Eyüpsultan Belediyesi, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonu kurulan pazarların artık cuma ve pazartesi günleri kurulacağını açıkladı.


Hafta sonu yaşanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hem vatandaşın hem de pazar esnafının mağduriyet yaşamaması için hafta sonu kurulacak olan pazarların günlerinde değişikliğe gidildi. Pazar günleri kurulan Alibeyköy pazarı ve Akşemsettin Mahalle pazarının aynı yerinde pazartesi, Yeşilpınar cumartesi pazarının ise aynı yerinde cuma günleri kurulacağı açıklandı.

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