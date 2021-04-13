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Gündem Eyüpsultan Meydanı bu yıl Ramazan ayında sessiz kaldı
Gündem

Eyüpsultan Meydanı bu yıl Ramazan ayında sessiz kaldı

Ramazan ayında Müslümanların en uğrak yerlerinden Eyüpsultan Meydanı koronavirüs salgını nedeniyle sessiz kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 23:05:00 - 2021-04-13 23:08:23

Korona virüs nedeniyle Eyüpsultan Camii geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilk iftarda boş kaldı. Ramazan ayının ilk iftar saatlerinde Eyüpsultan Camisi’nin sessizliği drone ile havadan görüntülendi.

Eyüpsultan Meydanı sessiz kaldı

Ramazan akşamlarında ziyaretçi akınına uğrayan Eyüpsultan Camii, korona virüs tedbirleri nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilk iftarda sessiz kaldı. Pandemi öncesindeki iftar vakitlerinde insanların akın ettiği Eyüpsultan Meydanı’nın boş hali ise drone ile havadan görüntülendi.

Öte yandan mahyalarla süslenen minarelerin İstanbul manzarasıyla birleştiği anlar ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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