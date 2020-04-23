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Aktüel

Eyüpsultan Camii’ne asılan mahyalar havadan görüntülendi

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında ibadete kapalı olan camilere, Ramazan ayının vazgeçilmezi mahyalar asıldı.

2020-04-23 23:34:37 -
Eyüpsultan Camii’ne asılan mahyalar havadan görüntülendi

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında ibadete kapalı olan camilere, Ramazan ayının vazgeçilmezi mahyalar asıldı. Eyüpsultan Camii’ne, asılan ’Oruç arınmaktır’ mahyası havadan görüntülendi.


Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler nedeniyle kapalı olan camilerin minareleri Ramazan ayının vazgeçilmezi olan mahyalarla süslendi. Ramazan ayının simgelerinden ve Türk-İslam tarihinde önemli bir yeri olan mahyalar, ilk teravih ile birlikte İstanbul’u aydınlatmaya başladı. İstanbul’da kartpostallık görüntüler oluşturan ’Oruç arınmaktır’ yazılı mahya havadan görüntülendi.

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