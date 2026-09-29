Eyüpsultan Camii'nde havaya ateş açıldığı öne sürüldü, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul'daki Eyüpsultan Camii'nde namaz sırasında çıkan tartışmada havaya ateş açılması olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 28 Eylül akşamı saat 20.30 sıralarında cami içinde meydana geldi. İddiaya göre vakit namazı sırasında iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyürken Servet A.'nın (38), namaz esnasında Alper M.Ç.'ye (41) tükürüp "sen kafirsin" dediği, Alper M.Ç.'nin ise üzerindeki silahla havaya 4 kez ateş ettiği öne sürüldü.

Şahıslara vatandaşlar müdahale ederken, ihbar üzerine bekçi ve polis ekipleri camiye geldi. Kavgaya karışan 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri camide çalışma yaptı; olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Silah şüphelinin üzerine kayıtlı ve ruhsatlı

Cami içinde havaya ateş açtığı öne sürülen Alper M.Ç.'nin medikalci olduğu, olayda kullandığı silahın da kendi üzerine kayıtlı ve ruhsatlı olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre imam, olay sırasında camide zarar oluştuğu gerekçesiyle şikayetçi oldu.