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Aktüel

Eyüpsultan Belediyesi Kemerburgaz düğün salonu inşasına başlandı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in seçim zamanında sözünü verdiği Kemerburgaz düğün salonu inşasına başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 10:12:55 -
Eyüpsultan Belediyesi Kemerburgaz düğün salonu inşasına başlandı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in seçim zamanında sözünü verdiği Kemerburgaz düğün salonu inşasına başlandı.


Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, seçim kampanyasında halkın istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığı projelerini hayata geçirmeye başladı. Kemerburgaz sakinlerinin, düğün salonu yapılması yönündeki yoğun istekleri üzerine hazırlanan, Kemerburgaz’a yakışır güzellik ve büyüklükteki düğün salonu projesinde çalışmalar başladı. Kemerburgaz İtfaiye binasının yanındaki alanda yapımına başlanan ve kısa sürede tamamlanarak hizmete alınacak olan düğün salonu, modern ve özgün mimarisiyle büyük beğeni toplayacak, şehrin siluetine ayrı bir anlam kazandıracak.



550 metrekarelik modern düğün salonu


Eyüpsultan Belediyesi Kemerburgaz Düğün Salonu, 550 metrakare alan üzerine inşa edilecek. Düğün salonu; peyzaj alanı ve otoparkıyla birlikte toplamda 6 bin 500 metrekarelik bir alana sahip olacak. 350 kişilik kapalı, 350 kişilik açık alanı ile toplamda 700 kişiye hizmet verebilecek düğün salonunda, gelin odası, idare, servis mutfağı ve açık otopark gibi bölümler bulunacak.

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