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Spor Eyüpspor - Ümraniyespor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?
Spor

Eyüpspor - Ümraniyespor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de 28. hafta maçarı oyanan karşılaşmalar ile bugün ve yarın devam ederken, 1. lig’de de maç heyecanı söz konusu. 1. Lig’de 55 puanla lider Ankaragücü yer alırken, Ümraniyespor ise 52 puanla ikinci sırada yer alıyor. 1.Lig maçarı aynen Süper Lig maçalrında olduğu gibi büyük bir merakla takip ediliyor. Lig’de birincilik koltuğu için mücadale edecek olan Ümraniyespor, 42 puana sahip Eyüpspor’a konuk olacak. Peki Eyüpspor - Ümraniyespor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-03-05 13:47:00 - 2022-03-05 13:49:57
Eyüpspor - Ümraniyespor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Eyüpspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? 1. Lig'de 28. haftada Ümraniyespor, Eyüpspor'a konuk olacak. Eyüp Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Eyüpspor - Ümraniyespor karşılaşmasında  hakem Kürşad Filiz görev yapacak.

Eyüpspor puanı kaç?

Son 5 maçta bir galibiyet alan ev sahibi takım çıkış arıyor. 42 puanı buluan Eyüpspor, üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Hamza Hamzaoğlu ile çıkacağı ikinci mücadele ile galibiyeti hedefliyor. 

Ümraniyespor kaç puanı var?

Samsunspor'u evinde yenerek çıkışa geçen Ümraniyespor zirve takibini sürdürüyor, 52 puanla 2. sırada yer alan Ümraniyespor, lider Ankaragücünü'nün hemen arkasında yer alıyor.

Eyüpspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda?

Eyüpspor - Ümraniyespor maçının hangi kanada olacağı futbolseverler tarafından merak edilirke, Eyüpspor - Ümraniyespor karşılamşaması TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

1. Lig puan durumu

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