Süper Lig’de 28. hafta maçarı oyanan karşılaşmalar ile bugün ve yarın devam ederken, 1. lig’de de maç heyecanı söz konusu. 1. Lig’de 55 puanla lider Ankaragücü yer alırken, Ümraniyespor ise 52 puanla ikinci sırada yer alıyor. 1.Lig maçarı aynen Süper Lig maçalrında olduğu gibi büyük bir merakla takip ediliyor. Lig’de birincilik koltuğu için mücadale edecek olan Ümraniyespor, 42 puana sahip Eyüpspor’a konuk olacak. Peki Eyüpspor - Ümraniyespor maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?