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Spor Eyüpspor gol olup yağdı
Spor

Eyüpspor gol olup yağdı

Yeniakit Publisher
2023-08-26 20:27:00 -
Eyüpspor gol olup yağdı

1. Lig'in 3. haftasında Tuzlaspor ile Eyüpspor kozlarını paylaştı. Konuk ekip, rakibini 5-0'lık skorla yendi.

Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Tuzlaspor'u 5-0 mağlup etti. Eyüpspor, ligdeki ilk 3 maçını da kazanarak puanını 9'a yükseltti. Maçta goller; Mustafa Pektemek, Robin Yalçın, Ahmed Kutucu ve Luccas Claro'dan geldi. Bu sonuçla Tuzlaspor henüz puanla tanışamamış oldu. Eyüpspor bu süreçte toplam 8 gol atarken, kalesinde hiç gol görmedi.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Eren Şafak'ın ekibi Tuzlaspor ile Arda Turan'ın öğrencileri Eyüpspor kozlarını paylaştı. Konuk ekip, rakibini 5-0 mağlup etti.

Eyüpspor farklı kazandı

Karşılaşmayı Eyüpspor 5-0 kazanırken goller; 17. dakikada Mustafa Pektemek, 19. dakikada Robin Yalçın, 23 ve 66. dakikalarda Ahmed Kutucu ve 86. dakikada Luccas Claro'dan geldi.

Gol yemediler

Alınan bu sonuçla birlikte ligdeki ilk 3 maçını da kazanmayı başaran Eyüpspor puanını 9'a yükseltirken, Tuzlaspor henüz puanla tanışamamış oldu. Eyüpspor bu süreçte toplam 8 gol atarken, kalesinde hiç gol görmedi.

Trendyol 1. Lig'in bir sonraki maç haftasında Eyüpspor evinde Giresunspor'u ağırlarken, Tuzlaspor deplasmanda Manisa FK'ya konuk olacak.
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