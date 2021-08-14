Eyüpspor Gençlerbirliği'ni 4 golle geçti! Umut Bulut geceye damga vurdu
Yıllar sonra TFF 1. Lig'e yükselen Eyüpspor, ilk maçında Gençlerbirliği deplasmanından 4-2 galibiyetle ayrıldı. 38 yaşındaki tecrübeli forvet Umut Bulut 2 golle geceye damga vurdu.
TFF 1. Lig'de sezonun açılış karşılaşmasında Gençlerbirliği, Eyüpspor'u ağırladı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele, Eyüpspor'un 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 13. ve 27. dakikalarda Umut Bulut, 78. dakikada İlter Taşkın ile 84. dakikada Cenk Alkılıç attı. Gençlerbirliği'nin gollerini ise 63. dakikada Kerim Avcı ile 83. dakikada Sandro Lima kaydetti.
Bu sonucun ardından Eyüpspor, lige 3 puanla başladı. Gençlerbirliği ise puansız bir başlangıç yapmış oldu.
Eyüpspor, gelecek hafta Keçiörengücü'nü konuk edecek. Gençlerbirliği ise Adanaspor deplasmanına gidecek.