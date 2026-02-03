Eyüpspor Başkent sınavında: Hedef kupada üst tur!
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda heyecan sürüyor. Süper Lig'de fırtına gibi esen Arda Turan’ın Eyüpspor’u, gruptaki üçüncü maçında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak. Eryaman Stadı’nda saat 18.00’de başlayacak olan bu kritik mücadele, gruptaki dengeleri belirleyecek.
Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
Kupanın ilk haftasında deplasmanda Samsunspor'a 2-1 mağlup olan ikas Eyüpspor, ikinci hafta ise konuk ettiği Iğdır FK'yi aynı skorla yenmeyi başardı.
Eflatun-sarılı ekip, Trendyol Süper Lig'in son maçında ise deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup etmişti.