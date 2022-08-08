Eyüp Sultan Türbesi'ne çekiçli saldırı! Açıklama geldi

Eyüp Sultan Türbesi'ne çekiçle zarar veren saldırgan gözaltına alındı. Olayda, Eyüp Sultan Türbesine dün saat 21.30 sıralarında gelen çekiçli saldırgan, hacet penceresinin sağ ve sol tarafındaki çini levhaların üzerindeki 'pençe' motiflerine zarar verdi.

Güvenlik görevlileri müdahale etti

DHA'nın haberine göre, saldırgana türbenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Yakalanan saldırgan polise teslim edildi.

Zihinsel engelli raporu olduğu iddia edildi

Saldırganın, Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce düzenlenmiş yüzde 80 oranında zihinsel engelli raporu olduğu belirtildi.

Çinilerin tamiri için çalışma başlatıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından tahrip edilen çinilerin tamiri için çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili açıklama geldi

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, konuyla ilgili adli ve idari tahkikatın başlatıldığını bildirdi.

Olay anında türbenin güvenlik görevlileri tarafından yakalanan kişinin, polis ekibine teslim edildiği belirtilen açıklamada, "Şahsın Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesince düzenlenmiş yüzde 80 oranında zihinsel engelli raporu olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından tahrip edilen çinilerin tamiri için gerekli çalışmalara başlanmıştır." denildi.