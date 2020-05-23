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Eyüp Sultan Meydanı ve çevresini düzenleme çalışması başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 13:19:06 -
Eyüp Sultan Meydanı ve çevresini düzenleme çalışması başlatıldı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan Belediyesi, Eyüp Sultan Meydanı ve çevresinde bulunan tarihi yapıların görünümlerini kapatan düzensiz yapılaşmaları kaldırmak için çalışma başlattı. Planlanan yapılar yeni yerlerinde tarihi dokuya uygun olacak şekilde yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda, İller Bankasından alınan 15 milyon liralık hibe ile Eyüp Sultan Meydanı ve çevresindeki binalarda tarihi dokuya uygun şekilde cephe sağlıklaştırma çalışmaları hızlandı.

İlçenin tarihi kent dokusunun korunması ve bir bütünlük sağlanması için ''Eyüp Sultan Camisi ve Çevresi Cephe Rehabilitasyon Projesi'' adıyla yeni bir proje hazırlandı. Eyüp Sultan Meydanı'nı çevreleyen bina cephelerinin rehabilite edilmesine ilişkin hazırlanan proje, 2 safhalı ve 5 kısım olarak planlandı.

Proje, toplamda 284 yapının cephe düzenlemesi ve tadilatı ile Bahariye Yolu ve Oyuncakçılar Çarşısı için dükkan tasarımlarını kapsıyor. Projeyle tanıtım panoları ve reklam uygulamaları Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği'ne uygun hale getirilecek.

Ayrıca proje içeriği, bina cephelerine siluet bazında renk alternatifi önerilerinin getirilip bina cephelerinde bozulan doğrama oranlarının düzenlenerek kentsel kalitenin artırılması ve görsel kirliliğin ortadan kaldırılması gibi cephe düzenlemesi ve tadilatını içeriyor.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından hazırlanan projede, tarihi eserlerin önünü kapatan düzensiz dükkanlar kaldırılıp bir alana toplanarak Eyüp Sultan Camisi Meydanı daha estetik bir hale gelecek. Proje uygulamasında her biri 4 metrekareden oluşan toplam 18 dükkan yer alacak.

İşletmelerin daha iyi hizmet sunabileceği, vatandaşın ve turistlerin daha sağlıklı hizmet alacağı yapılar, bayram sonrasında hizmete açılacak.

Eyüp Sultan Camisi ve çevresinde yaya kullanımlı alanda bulunan 284 binanın ilk etapta 109'unun cephe rehabilitasyonu bölgenin tarihi dokusuna uygun şekilde yürütülecek.

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