Eyüp Sultan Camii'nde yürek titreten 'Ayasofya' duası
Eyüp Sultan Camii'nde kılınan sabah namazı sonrasında Ayasofya Camii için yürekleri titreten bir dua yapıldı.
Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr
Ayasofya'daki kilidin kırılacağı günün Sabah Namazını Ebu Eyyûb El-Ensarî Hazretleri'nin ebedi istirahatgahının bulunduğu Eyüp Sultan Camii'nde kılan vatandaşlar, coşkuyla Ayasofya'ya doğru yola çıktı.
Duada, "Ya Rab'Bi! Ayasofya gibi Ümmet-i İslam'ı da fıtratına döndür." ifadeleri kullanıldı. Yapılan duadan sonra cemaat uzun süre tekbirler getirdi. Sabah Namazını Eyüp Sultan'da eda eden müslümanlar coşkuyla Ayasofya'ya doğru yola çıktı.