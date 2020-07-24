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Gündem

Eyüp Sultan Camii'nde yürek titreten 'Ayasofya' duası

Eyüp Sultan Camii'nde kılınan sabah namazı sonrasında Ayasofya Camii için yürekleri titreten bir dua yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 10:06:00 - 2020-07-24 10:21:10
Eyüp Sultan Camii'nde yürek titreten 'Ayasofya' duası

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Ayasofya'daki kilidin kırılacağı günün Sabah Namazını Ebu Eyyûb El-Ensarî Hazretleri'nin ebedi istirahatgahının bulunduğu Eyüp Sultan Camii'nde kılan vatandaşlar, coşkuyla Ayasofya'ya doğru yola çıktı.

Duada, "Ya Rab'Bi! Ayasofya gibi Ümmet-i İslam'ı da fıtratına döndür." ifadeleri kullanıldı. Yapılan duadan sonra cemaat uzun süre tekbirler getirdi. Sabah Namazını Eyüp Sultan'da eda eden müslümanlar coşkuyla Ayasofya'ya doğru yola çıktı.

 

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