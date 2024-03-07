  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Kacır: Türkiye'yi ileri teknoloji üretim merkezi haline getireceğiz! Dünya klasmanında Türkiye'den kritik hamleler

Putin'i çıldırtacak gelişmeyi duyurdular: Rus SU-57 yerine Türkiye'den Milli Muharip Uçak Kaan alacaklar

Eş Başkanlar Kandil’in uzantısı DEM’e yaranmak için yarışıyor! Biri el öpüyor diğeri alkışlıyor

Kandil daha ne istesin! CHP’nin adayından DEM’e övgüler

Türkiye'de bir ilk olacak! Akkuyu'dan harika haber

Malum zihniyetin maskesi bir defa daha düştü! Katil kaçtı fondaşlar sustu

Gıda ve et fiyatlarındaki önlenemeyen yükseliş tepki çekiyor! Fırsatçılar cezalandırılmalıdır

Kuzey Kore’den dünyayı strese soktu! “Savaş hazırlıklarını artırın”

Bu yol TB2 SİHA almaya doğru gidiyor! Skandal patladı: 4 yıl önce kurulan özel İHA filosu tek bir test dahi yapamadı

Altın fiyatlarında yeni zirve!
İSLAM Eyüp Sultan Cami gül suyuyla yıkandı
İSLAM

Eyüp Sultan Cami gül suyuyla yıkandı

Yeniakit Publisher
2024-03-07 14:24:00 -

Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan ayı öncesi Eyüp Sultan Camisi'ni ve Eyüpsultan Meydanı'nı gül suyuyla yıkadı.

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Ramazan’ın vazgeçilmez noktalarından biri olan Eyüpsultan Cami ve Eyüpsultan Meydanı’nı gül suyu ile yıkadı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Ramazan ayına hazırlanan tarihi cami ve meydandaki çalışmaları inceledi.

“Herkesi Ramazanda Eyüpsultan'a bekliyoruz

Cami ve çevresindeki çalışmaları inceleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Ramazan deyince Eyüpsultan akla gelir. Ramazan Eyüpsultan'da yaşanır. O yüzden Eyüpsultan Camimizi gül suyuyla yıkadık. Ramazan içinde de sahurdan sonra yıkayacağız. Bu sene Eyüpsultan Cami yakınındaki Zal Paşa Caddesi'nde kitap fuarı, kültürel etkinlikler olacak. Alibeyköy'de de yöresel etkinliklerimiz yoğun bir tempoyla devam edecek. Herkesi Ramazanda Eyüpsultan'a bekliyoruz” dedi.

“Gül suyuyla burayı yıkamaya devam edeceğiz”

Meydanda etkinliklere izin vermediklerini söyleyen Başkan Köken, “Ramazanda Eyüpsultan Cami etrafında etkinlik yaptırmıyoruz. Bu konuda belki eleştiri de alıyoruz ama Ramazan için dışardan gelen vatandaşlarımızın daha rahat ibadet edebilmeleri için meydanda etkinlik yaptırmıyoruz, iftar çadırı açtırmıyoruz. En yakın lokasyonların tamamında etkinlik yapıyoruz. Eyüpsultan Camisi'ni temiz tutup daha fazla insanın yararlanmasını sağlamamız lazım. Hem iftarda hem teravihte hem sahurda bu bölge çok yoğun hizmet verecek. Tonlarca gül suyuyla burayı yıkamaya devam edeceğiz” diye konuştu. Başkan Deniz Köken, eline süpürge alarak temizlik çalışmalarına destek verdi.

450 yıllık Osmanlı geleneği! Camiler mahyalarla buluştu
450 yıllık Osmanlı geleneği! Camiler mahyalarla buluştu

İSLAM

450 yıllık Osmanlı geleneği! Camiler mahyalarla buluştu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Topkapı Sarayı, Ramazan ayına hazırlanıyor
Topkapı Sarayı, Ramazan ayına hazırlanıyor

İSLAM

Topkapı Sarayı, Ramazan ayına hazırlanıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23