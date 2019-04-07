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Eyüp Arın: ”Karnaval gibi maçtı”

Spor Toto 1.

07 Nisan 2019 Pazar 22:53
Eyüp Arın: ”Karnaval gibi maçtı”

Spor Toto 1.Ligin 28. haftasında sahasında AbalıDenizlispor’a 4-3 mağlup olan Adanaspor’da Teknik Direktörü Eyüp Arın, ”İkinci yarıda aynı kurguyla başladık, iki defa öne geçtik. Fakat onlar dengeyi sağladı, öne geçti. Onlar öne geçti biz dengeyi sağladık. Fakat finali onlar yaptı“ dedi.



Spor Toto 1.Ligin 28.haftasında Adanaspor sahasında Abalı Denizlispor’a 3-2 mağlup oldu. Maç sonrasında basın mensuplarına açıklama yapan Teknik Direktör Eyüp Arın, ”Bugün ki Denizlispor maçına hazırlanırken, Denizlispor çok hareketli çok renkli bir ön tarafı olduğunu biliyorduk. Bu doğrulta çalışmalarımızı çok iyi yaptık. Maçın ilk devresini bu anlamda müthiş geçirdik.İlk devrede 2 tane bize göre golle sonuçlandırabileceğimiz pozisyon vardı değerlendiremedik.İkinci yarıda aynı kurguyla başladık, iki defa öne geçtik. Fakat onlar dengeyi sağladı, öne geçti. Onlar öne geçti biz dengeyi sağladık. Fakat finali onlar yaptı. Bu hafta Adana’da portakal çiçeği karnavalı kutlanıyordu, biz de o karnavalı sahada yaşatmak istiyorduk seyircilerimize. Gerçekten karnaval gibi maç oldu. 7 golün atıldığı coşkunun hiç bitmediği heyecanın temponun düşmedi son dakikaya kadar mücadelenin devam ettiği bir maçtır. Böyle bir maçtan kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Kendimize kızayım, oyuncularımıza yoksa maçın hakemine mi kızayım. Bir şekilde 3 tane gol atıp 4 tane gol yememeliydik. 4 dakikalık uzatmanın 12 dakika uzatmaması olmaması lazım. Hakem maçı 12 dakika uzatarak, iki tane çok önemli yanlış kararı maçı kaybetmemize neden oldu" dedi.



Arın maç sonundaki kavgayı ilişkin şunları aktardı:


"Maç içerisinde oyuncularıma sürekli müdahale etmeye çalışan yedek kulübesindekilere sadece benim oyunculara karışma demem. Orada kendini bilmez birinin bana küfür etmesi, maçtan sonra gidip sen benim evladım yaşındasın nasıl küfür edersin dememe rağmen bana yumruk atmaya kalktı.”

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 22:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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