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EYT’ye Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi mi? EYT çıkacak mı?

Emeklilikte yaşa takılanların beklediği son dakika müjdesi bugün geldi. EYT ne zaman çıkacak? EYT çıkacak mı? Primi doldurduğu halde yaşa takılan binlerce EYT mağduru ‘feryadımız ne zaman görülecek?’ umuduyla mitingler yapıyordu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT’lilerin sorununun çözümü konusunda talimat verdiği açıklanmasından sonra EYT bu kez çıkacak mı? Soruları sorulmaya başlandı. Erdoğan’a sunulan EYT raporuna olumlu bakıldığı da açıklanmasından sonra EYT’ye Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi mi? Diye de merak ediliyor.

19 Eylül 2019 Perşembe 15:18
EYT’ye Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi mi? EYT çıkacak mı?

Emeklilikte yaşa takılanların beklediği son dakika müjdesi bugün geldi. EYT ne zaman çıkacak? EYT çıkacak mı? Primi doldurduğu halde yaşa takılan binlerce EYT mağduru ‘feryadımız ne zaman görülecek?’ umuduyla mitingler yapıyordu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT’lilerin sorununun çözümü konusunda talimat verdiği açıklanmasından sonra EYT bu kez çıkacak mı? Soruları sorulmaya başlandı. Erdoğan’a sunulan EYT raporuna olumlu bakıldığı da açıklanmasından sonra EYT’ye Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi mi? Diye de merak ediliyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT)merakla bekledikleri ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Vedat Bilgin'e sunulan EYT raporu ortaya çıktı. Raporu hazırlayan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, özellikle sosyal medyada konuyla ilgili asılsız iddiaların bulunduğunu belirterek asıl çalışmanın bu olduğunu belirtti. Erdursun, EYT çalışmasının Cumhurbaşkanlığı’nca olumlu karşılandığını sözlerine ekledi. Öte yandan raporla ilgili Cumhurbaşkanlığı’nın bir çalışma başlatabileceği kaydedildi.

EYT raporu içeriği nedir?

Rapora göre; 2018 yılı sonu itibariyle Türkiye’de Emeklilikte Yaşa Takılanların sayısı 5.954.225 kişi olarak belirlendi. Bu rakam her ay 50 bin kişinin emekli olduğu düşünülürse 1 Eylül 2019 itibariyle 5.404.924 kişidir ve bu kişilerin emeklilik maliyeti de ortalama 1600 TL emekli maaşı üzerinden hesaplandığında 8.647.878 TL olacaktır. Yıllık EYT Maliyeti ise 8.647.878.400 X 12= 103.774.540.800TL'dir. Ancak rapora göre bugün yasa çıkarsa 5 Milyon 404 Bin kişinin hemen emekli olması mümkün değildir. Emeklilikte Yaşa Takılanların Emekliliği en az 10 yıllık süreye yayılacağı belirtilerek çeşitli nedenlerle emeklilik hakkı elde edemeyenlerin sayısının çıkması durumunda emekli olacakların sayısı 750 bin ile 1 milyon kişi aralığına düşecektir. Bu durumda yasa çıkması durumunda EYT’nin hükümete maliyeti yıllık 14 Milyar 400 Milyon TL olarak hesaplandı.

 

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 15:18
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