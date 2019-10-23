EYT’lilerin mağduriyeti derhal giderilmeli yapılan yanlıştır

EYT son dakika haberleri: Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda siyasilerden de ardı ardına açıklamalar gelmeye devam ediyor. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, emeklilikte yaşa takılanlar EYT hakkında açıklama yaptı. Mustafa Destici yine EYT desteğini yineleyerek “1999 öncesi bunu yapmaya sosyal devletin yapma hakkı yoktur. Yaparsan yanlış yapmış olur. Onun için bu yapılan yanlıştır. Bu mağduriyet derhal giderilmeli" dedi. Peki EYT konusunda neler oluyor? EYT yasası Meclis’e gelecek mi, ne zaman gelecek? EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar son durum ne?

EYT konusuna ilişkin her gün binlerce vatandaş EYT’de son dakika haberlerini merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT konusunda Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Bilgin’i görevlendirildiği bilinmekte. Vedat Bilgin hem EYT yetkilileri ile hem de SGK’lı yetkililerle görüşmeler yapılırken bir yandan da EYT’nin bütçeye maliyeti hesaplanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak EYT’nin gündemlerinde olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın bütçeye ilişkin açıklamaları sonrası EYT konusu araştırılmaya başlandı. Naci Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi." dedi.

EYT’lilere en büyük destek BBP’den

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Su yapılan yanlıştır. Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin bu mağduriyeti derhal giderilmeli. İnşallah yeni dönemde TBMM'de bu mesele çözülür." dedi.

“Bunu yapmaya sosyal devletin yapma hakkı yoktur”

Destici EYT konusuna şunları söyledi: "Ben defalarca söyledim. Yine söylüyorum. Emeklilikte yaşa takılanlar diye bilinen grup, erken emeklilik istemiyor. Bunlar, haklarının iade edilmesini istiyor. Bunlar devlette işe başlarken işçi ya da memur olarak ya da sivilde başlarken özelde, devletin sigorta yönetimi demiş ki, 'Sen 25 yıl şu kadar gün prim doldurduğunda emekli olursun'. İnsanlar, ona göre işine başlamış ama gelmiş sanki maçın ortasında kural değiştirme gibi belli bir süre sonra demiş ki 'Benim ekonomim bunu karşılamıyor. Ben yaş sınırı getiriyorum. Yaş zorunluluğu getiriyorum' demiş. Bunu yeni işe başlayan için koyabilirsin. O tarihten 99'dan bahsediyorum 99'dan itibaren ama 99 öncesi bunu yapmaya sosyal devletin yapma hakkı yoktur. Yaparsan yanlış yapmış olur. Onun için bu yapılan yanlıştır. Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin bu mağduriyeti derhal giderilmeli. İnşallah yeni dönemde TBMM'de bu mesele çözülür."