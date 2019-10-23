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EYT’lilerin mağduriyeti derhal giderilmeli yapılan yanlıştır

EYT son dakika haberleri: Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda siyasilerden de ardı ardına açıklamalar gelmeye devam ediyor. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, emeklilikte yaşa takılanlar EYT hakkında açıklama yaptı. Mustafa Destici yine EYT desteğini yineleyerek “1999 öncesi bunu yapmaya sosyal devletin yapma hakkı yoktur. Yaparsan yanlış yapmış olur. Onun için bu yapılan yanlıştır. Bu mağduriyet derhal giderilmeli" dedi. Peki EYT konusunda neler oluyor? EYT yasası Meclis’e gelecek mi, ne zaman gelecek? EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar son durum ne?

23 Ekim 2019 Çarşamba 08:36
EYT’lilerin mağduriyeti derhal giderilmeli yapılan yanlıştır

EYT son dakika haberleri: Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda siyasilerden de ardı ardına açıklamalar gelmeye devam ediyor. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, emeklilikte yaşa takılanlar EYT hakkında açıklama yaptı. Mustafa Destici yine EYT desteğini yineleyerek “1999 öncesi bunu yapmaya sosyal devletin yapma hakkı yoktur. Yaparsan yanlış yapmış olur. Onun için bu yapılan yanlıştır. Bu mağduriyet derhal giderilmeli" dedi. Peki EYT konusunda neler oluyor? EYT yasası Meclis’e gelecek mi, ne zaman gelecek? EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar son durum ne?

EYT konusuna ilişkin her gün binlerce vatandaş EYT’de son dakika haberlerini merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT konusunda Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Bilgin’i görevlendirildiği bilinmekte. Vedat Bilgin hem EYT yetkilileri ile hem de SGK’lı yetkililerle görüşmeler yapılırken bir yandan da EYT’nin bütçeye maliyeti hesaplanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak EYT’nin gündemlerinde olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın bütçeye ilişkin açıklamaları sonrası EYT konusu araştırılmaya başlandı. Naci Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi." dedi.

EYT’lilere en büyük destek BBP’den

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Su yapılan yanlıştır. Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin bu mağduriyeti derhal giderilmeli. İnşallah yeni dönemde TBMM'de bu mesele çözülür." dedi.

“Bunu yapmaya sosyal devletin yapma hakkı yoktur”

Destici EYT konusuna şunları söyledi: "Ben defalarca söyledim. Yine söylüyorum. Emeklilikte yaşa takılanlar diye bilinen grup, erken emeklilik istemiyor. Bunlar, haklarının iade edilmesini istiyor. Bunlar devlette işe başlarken işçi ya da memur olarak ya da sivilde başlarken özelde, devletin sigorta yönetimi demiş ki, 'Sen 25 yıl şu kadar gün prim doldurduğunda emekli olursun'. İnsanlar, ona göre işine başlamış ama gelmiş sanki maçın ortasında kural değiştirme gibi belli bir süre sonra demiş ki 'Benim ekonomim bunu karşılamıyor. Ben yaş sınırı getiriyorum. Yaş zorunluluğu getiriyorum' demiş. Bunu yeni işe başlayan için koyabilirsin. O tarihten 99'dan bahsediyorum 99'dan itibaren ama 99 öncesi bunu yapmaya sosyal devletin yapma hakkı yoktur. Yaparsan yanlış yapmış olur. Onun için bu yapılan yanlıştır. Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin bu mağduriyeti derhal giderilmeli. İnşallah yeni dönemde TBMM'de bu mesele çözülür."

 

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 08:36
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YORUM YAZ

  • yanlış yanlış deyin yanlış yanlış deyin 35 dk önce
    Eyt, erken yaşda teneşir e koyun bunları desek hayır derler,Kendileri yaşasın DEVLET teneşir e yatsın farketmez bunlar için sorsan HAK dan asla taviz vermezler... Şahsımda gün doldurdu ancak DEVLET im ne derse o isterse hiç vermesin BAYRAK dalgalansın da nefisler tatmin olmasın varsın.....
  • EskisehirliEskisehirli17 sa önce
    Bukanunu çıkaran yaşar beye niye sorulmuyor hep reisten bekleniyor deprem dediler çıkardılar sonra niye reise bıraktılar
  • Eyt liEyt li17 sa önce
    Eyt liler in Bi çoğu issiz insanlar evine ekmek götüremiyorlar. Cocuğu bişey isteyince alamamanın nasıl bir duygu olduğunu bilyormu bu siyasiler biliyorum. Ama secime yakın bu meseleyi secim yatırımı yapmayı düşünen siyasiler bilsinki. Kurt kışı gecirir ama yediği ayazı unutmaz
  • BülentBülent17 sa önce
    Başkanım desteğinizi önemsiyoruz. Suriyelilere bulunan kaynak biz eyt liler için bulunamıyor. Eyt liler 6 milyon olabilir ama aileleriyle birlikte ülkenin yarısı madur durumda. İnsanlar issiz evine ekmek götüremeyen eyt liler var. Bizi seçim zamanı secim yatırımı düşünensiyasilere sesleniyorum. Biz ne bu günleri nede secimde sizi unuturuz.
  • ÜmitÜmit21 sa önce
    Eyt gündemimiz de yok demek ne demek o zaman akparti de bizim gündemimizde olmayacak

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