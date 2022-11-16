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Ekonomi EYT'lileri şoke eden öneri! Duyan şaşkına döndü
Ekonomi

EYT'lileri şoke eden öneri! Duyan şaşkına döndü

Milyonlarca EYT'li Aralık ayını beklerken MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı'dan bir öneri geldi. EYT'de ilk aşamada sadece işsiz olanların emekli edilmesini de öneren Asmalı, asgari ücret için de alım gücüne dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 11:52:00 -
EYT'lileri şoke eden öneri! Duyan şaşkına döndü

Milyonlarca EYT'li Aralık ayını bekliyor. Yasanın çıkması ile yaklaşık 1,5 milyon kişi ilk aşamada emekli olacak. Konuya ilişkin ilgili iş dünyasından farklı açıklamalar geliyor. 

Müstakil Sanayi ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, katıldığı Bloomberg HT yayınında EYT ve asgari ücret konusuna ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"İşsiz olanlar emekli edilebilir"

1,5 milyon EYT’li olduğunu bunun da yüzde 87’sinin özel sektörde çalıştığını hatırlatan Asmalı, “Burada bir beklenti oluştu, karşılanması gerekir. Ancak işverene kıdem tazminatı yükünü hafifletmek için kademeli çözüm olmalı. Örneğin ilk etapta işsiz olanlar emekli edilebilir” dedi.

Asgari ücret

Asmalı, asgari ücret konusunda da "Asıl hedef çalışanın alım gücünün yükseltilmesi olmalı" değerlendirmesini yaptı.

 

 

 

 

 

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Yorumlar

Mustafa

Bu sistem çok yanlış, özelde tazminat mahkemelerde sürüne sürüne alınıyor, işveren bu parayı hak olarak görmüyor, halbuki bu para çalışana ayrılmış fonda birikse, işverenlerin şarlatanlıklarına son verilir, işçide özgürlüğüne kavuşur, tazminatını alırsa işçi kıymetli olur, işsiz çok diye yıldırıp yıldırıp tazminatsız çıkışlara sebep oluyorlar, mahkemeler ellerinde oyuncak olmuş.

Acelesi yok

Bir sonraki secimde cozun EYTyi
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