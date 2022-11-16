EYT'lileri şoke eden öneri! Duyan şaşkına döndü

Milyonlarca EYT'li Aralık ayını bekliyor. Yasanın çıkması ile yaklaşık 1,5 milyon kişi ilk aşamada emekli olacak. Konuya ilişkin ilgili iş dünyasından farklı açıklamalar geliyor.

Müstakil Sanayi ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, katıldığı Bloomberg HT yayınında EYT ve asgari ücret konusuna ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"İşsiz olanlar emekli edilebilir"

1,5 milyon EYT’li olduğunu bunun da yüzde 87’sinin özel sektörde çalıştığını hatırlatan Asmalı, “Burada bir beklenti oluştu, karşılanması gerekir. Ancak işverene kıdem tazminatı yükünü hafifletmek için kademeli çözüm olmalı. Örneğin ilk etapta işsiz olanlar emekli edilebilir” dedi.

Asgari ücret

Asmalı, asgari ücret konusunda da "Asıl hedef çalışanın alım gücünün yükseltilmesi olmalı" değerlendirmesini yaptı.