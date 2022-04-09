EYT'lilere gün doğuyor... SGK'nın durumu iyileşiyor!

SGK, 2021 verilerine göre gelir ve gider dengesinde önemli bir gelişme göstererek, son 20 yılın zirvesine ulaştı.

SGK'nın gelirlerinin giderlerini karşılaması, sosyal güvenliğin sağlanması ve devamı için önemli bir unsur olarak görülürken, kurumun geçen yıl elde ettiği gelirlerin giderleri karşılama oranı son 20 yılın en üst düzeyinde gerçekleşti.

Gelirin gideri karşılama oranı: Yüzde 96,7

SGK tarafından paylaşılan verilere göre; 2021'de 633 milyar 207 milyon lira gelir elde eden kurumun 654 milyar 820 milyon lira da gideri oldu. SGK'nin toplam gelirlerinin, giderlerini karşılama oranı geçen yıl yüzde 96,7'yi buldu.

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Öte yandan prim gelirlerinin, emekli aylıklarını karşılama oranı da arttı

Prim gelirlerinin, emekli aylıkları ve sağlık ödemelerini karşılama oranı geçen yıl bir önceki yıla göre 8 puan artarak yüzde 75,5 olarak gerçekleşti.

SGK, geçen yıl 440 milyar 130 milyon lira prim geliri elde ederken emekli aylıkları için 406 milyar 24 milyon lira, genel sağlık sigortası kapsamında da 177 milyar 241 milyon lira harcama yaptı.