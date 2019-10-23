EYT’lilere emeklilik yolu! EYT emeklilik için üç yöntem Meclis’te

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT primlerini doldurduğu halde yaş şartından dolayı emekli olamıyorlar. Emekli olamayan EYT’liler ayrıca sağlık hizmetlerinden de yararlanamıyor. Sayıları milyonları bulan EYT’ler emeklilik sorununun çözümü konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’an yardım bekliyor. 2020 bütçesinde EYT’ye kaynak aktarılmasa da EYT’liler, Türkiye’nin en köklü sorunlarının çözüm kaynağının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu bildiğinden Politikalar Kurulu’nun EYT konusunda görevlendirilmesi EYT’lilerinin emeklilik umutlarını da artırıyor. Geçtiğimiz günlerde EYT için üç önerinin Meclis’e sunulduğu bilgisi gelmişti. EYT yasası çıkması halinde ise süreç yaklaşık 2-3 ay sürecek ve EYT’liler 2020’nin ilk aylarından itibaren emekli olabilecekler.

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT 1999 öncesinde işe başlamış 5 bin gün pirim ödemiş ancak 99 yılında çıkarılan düzenlemeyle emekli olması için yaş sınırı getirilmiş olan emekli adayları, uzun süredir yaş şartının kalması için mücadele vermekte. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen “Araştırılsın!” talimatı sonrası çözüm önerileriyle ilgili teklifler gündemin ilk sıralarında yer alırken, Erdoğan’ın talimatı sonrası EYT’liler için yeniden umut ışı göründüğünün yorumları yapılmıştı.

Bakan Albayrak'tan EYT açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kampta yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili oldu. Albayrak, sorulara “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” diye yanıt verdi.Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi." dedi.

Emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik formülü

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, EYT düğümünün çözümü için Meclis’in önünde 3 yöntem olduğunu söyleyip bu yöntemleri değerlendirdi. İşte, uzman yorumuyla EYT düğümünü çözecek 3 yöntemin detayları.

EYT emeklilik için üç yöntem Meclis’te

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, EYT için Meclis gündemine gelecek olan 3 yöntemi sırlayıp anlattı. 1969 ve öncesinde doğmuş yani 50 yaşını doldurmuş kadınlar ve 1964 ve öncesinde doğmuş yani 55 yaşını doldurmuş erkekler, 3600 gün pirim ödemişlerse birinci yöntemin yasalaşması halinde erken emekli olabilecekler.

İkinci yöntemde ise yaş şartı kaldırılacak. Çalışma günü ve pirim sayısı dikkate alınarak emekli olunabilecek. Yani 20 yıl çalışan bir kadın ve 25 yıl çalışan bir erkek, ikinci yöntemin yasalaşması halinde erken emekli olabilecekler. Ancak bu yöntemde de 1994 sonrasında işe başlayanların emeklilik şansı ortadan kalkmış olacak.

Üçüncü yöntem ise EYT’lilerin de başından beri beklediği düzenleme. Buna göre ise 1999 öncesinde işe başlayıp 5 bin gün çalışmış olanların yaş şartına takılmadan emekli olmaları. Yasanın çıkması halinde ise süreç yaklaşık 2-3 ay sürecek ve EYT’liler 2020’nin ilk aylarından itibaren emekli olabilecekler.