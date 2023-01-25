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Ekonomi EYT'liler ilk maaşı ne zaman alacak? Bakan Bilgin tarih verdi
Ekonomi

EYT'liler ilk maaşı ne zaman alacak? Bakan Bilgin tarih verdi

EYT düzenlemesi için Meclis'i işaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mart itibarıyla EYT'lilerin ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenlemenin çıkacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-25 00:00:00 -
EYT'liler ilk maaşı ne zaman alacak? Bakan Bilgin tarih verdi

Emekliliğe hak kazanan milyonlarca vatandaş, "EYT'liler ilk maaşı ne zaman alacak?" sorusunun cevabını bekliyordu. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde takvim netleşiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bengü Türk TV canlı yayınında merak edilenleri dair açıklamalarda bulundu.

EYT için gözler 1 Mart'ta

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi için 1 Mart'ı işaret eden Bakan Bilgin, "Çalışma, Meclis'imizin iradesinde. EYT düzenlemesi ile ilgili bizim beklentimiz 1 Mart itibarıyla EYT'lilerin ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis'te inşallah çıkacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Sırada geçici işçiler var

Bakan Bilgin çalışma hayatına ilişkin dosyaların tek tek açıldığını ve sırada geçici işçilerle ilgili düzenleme olduğunu söyledi.

Bilgin, "Çalışma hayatındaki sorunların tamamını çözeceğiz. Şimdi sırada kamudaki geçici işçilerle ilgili düzenleme var. Taşeron işçiler de önümüzde duran konulardan biri. Onu da ele alacağız" diye konuştu.

"Sürecin bir an evvel tamamlanmasını istiyoruz"

Kamu işçilerine yönelik toplu sözleşme görüşmelerine de değinen Bilgin, "Bir çerçeve anlaşması üzerinde mutabık kaldıktan sonra her bir iş kolundaki sorunları dikkate alan bir toplu sözleşme süreci başladı. Sürecin bir an evvel tamamlanmasını istiyoruz. Emekçilerimizin taleplerini dikkate alacağımız bir hakemlik yapacağız" sözlerini kaydetti.

Asgari ücretteki artışın enflasyonun düştüğü bir dönemde yapıldığını hatırlatan Bakan Bilgin, "Olağan dışı bir süreç olursa yeniden değerlendirilir" dedi ve şu anda böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

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