EYT'liler dikkat! Eksik ödeme almış olabilirsiniz

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasasıyla emekli edilen ancak beklediğinden daha az maaş alan ve maaşının yanlış hesaplandığını düşünen EYT'liler için önemli bir bilgi paylaşıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, emekli aylıklarının yanlış hesaplanma riskine dikkat çekildi ve eksik ödemelerin düzeltilmesi için yeniden hesaplama talebinde bulunulması gerektiği belirtildi.

Eğer emekli aylığınızın eksik yatmış olabileceğini düşünüyorsanız, aşağıdaki adımları izleyerek yeniden hesaplama talebinde bulunabilirsiniz:

İlk olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir. SGK müdürlüğüne giderek veya telefonla iletişime geçerek durumu açıklayabilirsiniz.

Talebinizi yaparken emekli aylığınızın yanlış hesaplandığına dair somut deliller sunmanız önemlidir. Bunlar arasında, emeklilik başvurusu sırasında verdiğiniz belgeler, çalışma geçmişiniz ve prim ödemelerinizin kayıtları gibi bilgiler yer alabilir.

Talebinizi ilettikten sonra SGK tarafından yapılan inceleme sonucunda, emekli aylığınızın yeniden hesaplanması gerektiği tespit edilirse düzeltme işlemi yapılacaktır.

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Yeniden hesaplama sonucunda, emekli aylığınızın eski aylıktan yüksek çıkması durumunda aradaki fark size ödenecektir.

EYT'liler olarak emekli aylığınızın doğru hesaplandığından emin olmak ve eksik ödemelerin düzeltilmesi için belirtilen adımları takip etmeniz önemlidir. SGK ile iletişime geçerek durumu açıklayabilir ve gerekli başvuruyu yapabilirsiniz.

Özetle, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasıyla emekli olan ancak beklediğinden daha az maaş alan ve maaşının yanlış hesaplandığını düşünen EYT'liler için önemli bilgiler bulunmaktadır.

Eğer emekli aylığınızın eksik yatmış olabileceğini düşünüyorsanız, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile iletişime geçmelisiniz. SGK'ya başvurarak durumu açıklayabilirsiniz.

Yapılan inceleme sonucunda, emekli aylığınızın yanlış hesaplandığı tespit edilirse düzeltme işlemi yapılacaktır.

Yeniden hesaplama sonucunda, emekli aylığınızın eski aylıktan yüksek çıkması durumunda aradaki fark size ödenecektir.

Ancak, hesaplanan yeni aylık eski aylıktan düşükse, öncelikle hatanın vatandaştan mı yoksa SGK'dan mı kaynaklandığı araştırılır. Eğer fazla ödeme vatandaşın kasıtlı veya kusurlu davranışlarından kaynaklanıyorsa, geriye doğru 10 yıl süreyle fazla ödenen tutarlar tahsil edilebilir. SGK'nın hatalı işlemlerinden kaynaklanan fazla ödemelerde ise geriye doğru 5 yıllık dönemde yapılan fazla ödemeler geri alınabilir.

Ayrıca, emekli aylığı yanlış bağlanan kişilerin herhangi bir hak kaybı yaşamadığı belirtilmektedir. Hatalı işlem düzeltilerek, emekli dilekçesi verilen tarihten itibaren hesaplanan aylık farkı emekliye ödenir.

Emekli aylığınızın yeniden hesaplanması için bağlı olduğunuz sosyal güvenlik il müdürlüğüne dilekçe ile başvurabilirsiniz. Özellikle emeklilik başvurusu yapmadan önce e-Devlet üzerinden görülen tutar ile bağlanan emekli aylığı arasında fark bulunan EYT'liler, emekli aylıklarının yeniden hesaplanmasını talep edebilirler.