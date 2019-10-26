EYT’liler 3600 günden mi emekli olacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT’liler son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Meclis’in açılmasıyla birlikte EYT konusunda baş döndüren trafik yaşanmakta. Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT konusunda talimat verdiği öğrenilirken, muhalefet partileri ise TBMM’den EYT’nin bir an önce çıkması için çağrılarını yeniledi. Hükümet kanadını temsilen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak EYT gündemimizde yok açıklamasında bulunduğu iddia edildi. Yine de EYT konusunda umutlar tükenmiş değil. EYT için Meclis’e üç yöntem sunulduğu biliniyor. Bu tekliflerin içinde EYT’lilerin 3600 prim gününden emekli olmaları yönünde. Peki EYT çıkacak mı? EYT ne zaman çıkacak? EYT çıkarsa kimler emekli olacak? İŞte EYT son durum gelişmeleri.

EYT’lerde son durum ne? Yasa çıkarsa kimler, ne zaman emekli olabilirler? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT konusunda talimat verdiği Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Vedat Bilgin, EYT SYDD Başkan ve yöneticilerinden oluşan beş kişilik heyet ile görüşerek önerilerini dinledi. Dernek, Bilgin’e bir rapor sundu. Raporda, EYT yasasının çıkması halinde devlete oluşacak maliyet ve sorunun kapsamı hakkında bilgi verildi. Raporda, önerilen 3 yöntem arasında vatandaşların 3600 prim gün sayısı üzerinden emekli olması. 3600 gün prim ödeyenlerin emekli olabileceği tartışılırken sigorta süresinin en azında 15 yıl olabileceği konusuna görüşler de gündemde yer almaktadır.

EYT için hangi formüller var?

EYT sorunu ile ilgili TBMM’ye çeşitli yasa teklifleri sunuldu. Tekliflerde bazı formüller öne çıktı. Kadın için 50, erkek için 55 yaşını doldurmuş ve en az 3600 gün hizmeti bulunan çalışanları dikkate alan formül, 2019 için, 1969 ve öncesinde doğan 3600 günlük (10 yıl) hizmeti bulunan kadınlar ile 1964 ve öncesinde doğmuş ve yine 3600 gün hizmeti olan erkek çalışanları kapsıyor. Buna göre, SGK ilk giriş tarihleri 8 Eylül 1999 ve öncesinde olsa dahi bu tarihlerden sonra doğanlar faydalanamamış olacak. Geçerlilik tarihi. Bir diğer teklife göre ise, SGK için 5975 güne kadar hizmetin dolmuş olması, Bağ - Kur ve Emekli Sandığı için ise, kadınlarda 7200 günün erkeklerde ise 9 bin günlük hizmetin tamamlanmış olması gerekecek. Ancak erkek çalışanlardan 1994 yılından sonra ilk defa çalışmaya başlayanlar çalışma süresi açısından faydalanamamış olacak.

Konuşulan üçüncü yönteme göre de 8 Eylül 1999 ve öncesinde ilk kez SGK kapsamında çalışmaya başlayan herkesin kadın ya da erkek çalışan ayrımı yapılmadan 5 bin günlük hizmet ile emekli olması gerçekleşebilecek, böylelikle EYT kabul edilen herkesi kapsamış olacak.

Bu teklif kabul edilir ve yöntem benimsenirse, 4447 sayılı yasaya göre hak kaybına uğramış herkesin yasadan faydalanabilmesi için kanunun 25 yıl çalışma süresi açısından 8 Eylül 2024’e kadar geçerli olması gerekecek.

EYT 2020 bütçesinde var mı?

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi." dedi.

EYT nedir?

1999 yılında dönemin Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan’ın mucidi olduğu değişiklikle emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60'a, prim gün sayısı ise 7000 güne yükseltildi. 8 Eylül 1999 gününden önce işe girenler için kadınlarda 40 ile 58 erkeklerde ise 44 ile 60 yaş arasında değişen kademeli geçiş süresi getirildi

EYT’liler ne zaman emekli olur?

Bugün yasa çıksa dahi EYT’lilerin hemen emekli olması mümkün değil. EYT’lilerin emekliliğinin en az 10 yıllık süreye yayılacağı, emekli olacakların sayısının 750 bin ile 1 milyon kişi aralığına düşeceği belirtiliyor.