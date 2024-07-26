EYT’li çalışanlara büyük şok! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, EYT’li çalışanların sigorta prim desteğinin kaldırıldığını ifade etti. Doğan, bu değişikliğin işverenler üzerinde ek maliyet oluşturacağını belirtti. Sosyal güvenlik alanındaki bu düzenlemelerin etkilerini değerlendiren Noyan Doğan, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Kanun teklifi, sosyal güvenlik alanında da önemli değişiklikler içeriyor. Bunlardan birincisi, en düşük emekli aylığının 10 bin liradan, 12 bin 500 liraya çıkarılması ki, bu konuya önceki yazımda değinmiştim. İkinci önemli değişiklik ise EYT’li çalışana sigorta prim desteğinin kaldırılıyor olması. Üçüncüsü ise kısa vadeli sigorta kolları prim oranının yüzde 2.25’e artırılması. Bu düzenlemeler kimi, nasıl etkileyecek anlatayım?

Geçen yılın mart ayında EYT düzenlemesi ile birlikte emekli olanların, aynı işyerinde çalışmaya devam etmeleri halinde bu kişilerin işverenlerine yüzde 5 oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) indirimi hakkı tanınmıştı. Neden böyle bir destek uygulandı? O dönem, istihdam piyasasında dalgalanmaları önlemek, sigortalı çalışmanın desteklenmesi ve EYT’lileri çalıştırmaya devam eden işverenlerin maliyetini azaltmak için SGDP desteği verildi.

Peki, nedir, SGDP? Emekli olup, emekli aylığı bağlananların yaşlılık aylığı kesilmeden yeniden çalışmaya başlamaları halinde Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kesiliyor. Bu kesinti hem işverenden hem de çalışandan yapılıyor. EYT düzenlemesi ile emekli olup da aynı işyerinde çalışmaya devam edenlere, yani Sosyal Güvenlik Destek Primine (SGDP) tabi çalışmaya başlamaları halinde, bu kişilerin işverenleri, yüzde 5 oranında sosyal güvenlik destek primi indiriminden yararlandı. İşveren hissesi için uygulanan 5 puanlık indirim Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılandı. Aynı işyerinde çalışmaya devam etmeyip başka işyerinde çalışmaya başlayanlar için bu destek uygulanmıyor. Ayrıca, aynı işyerinde belirli bir süre çalışıp başka işyerine geçenler de bu destekten faydalanamıyor."

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