EYT'li çalışanın maaşı kesilecek mi?

EYT'li istifasını verdi, SGK'ya başvurup emekli aylığı bağlattı, sonrasında da çalışmaya devam etti. Bu durumda emekli aylığı düşer mi? EYT düzenlemesi ile emekli olan çalışanların, cevabını en çok merak ettiği soru bu. Sosyal Politika Doktoru Okan Güray Bülbül bu soruya karşın “Emeklilikte yaşa takılanlar hem emekli aylığını bağlatıp hem sosyal güvenlik destek primine tabi olduklarında maaşlarında herhangi bir kesinti olmayacak” şeklinde yanıt veriyor.

EYT düzenlemesi yasalaşınca 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik kapısı açılacak. Ve emeklilik hakkı elde edenlerin % 70'inden fazlası çalışmaya devam edecek. Peki EYT'lileri, emekli olduktan sonra nasıl bir çalışma hayatı bekliyor?

Kişi iş yeriyle ilişik kesip emekli aylığı bağlattıktan sonra çalışmaya devam etmesi halinde artık sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekecek. Emekli maaşında kesinti yapılmaz ama EYT'li istifa edip yeniden aynı iş yerinde çalışmaya devam etse bile artık yeni bir iş sözleşmesi imzalamak zorunda.