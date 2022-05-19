EYT’den yararlanabilecek miyim, ben de EYT'den emekli olup, emekli maaşı alabilecek miyim?

EYT ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Milyonlarca emeklinin odaklandığı konuların başında gelen EYT ile ilgili son dakika açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Bitti zaten, son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli personel meselesi EYT meselesi var. Bunların hepsi dosya dosya hepsi önümüzde” dedi.

EYT’den yararlanabilecek miyim?

EYT'li sayılmak için sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olup, emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamış olmak gerekiyor.

EYT ile ilgili çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Bakan Bilgin, "Türkiye’nin çalışanlarının her problemi ve her sosyal sorunu bizim çözmemiz gereken sorundur ve bunların çözümü bizim görevimizdir” ifadelerini kullandı.

EYT ne zaman çıkacak?

EYT ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan net bir tarih açıklaması gelmedi. Bu nedenle kısa süre içerisinde çıkması beklenmiyor. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

EYT kime var?

Sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT'li (emeklilikte yaşa takılan) sayılıyor. 9 Eylül 1999 öncesinde yaş şartı aranmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi şartları sağlanarak da emekli olunabilirken, 8 Eylül 1999’da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi.

8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı. Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı. EYT'li sayılmak için sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olup, emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamış olmak gerekiyor.