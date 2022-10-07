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Gündem EYT'den kaç kişi faydalanacak? AK Partili isimden milyonları heyecanlandıran açıklama!
Gündem

EYT'den kaç kişi faydalanacak? AK Partili isimden milyonları heyecanlandıran açıklama!

Milyonlarca kişinin çözümünü dört gözle beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesinin detayları aralık ayı içerisinde kamuoyu ile paylaşılacak. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Biz yıllarca siyasi nedenler nedeniyle biz bu işi oturtamadık. İyi bir uzlaşmayla 4,5 milyon insanımızı, isteyenleri emekli edeceğiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 19:19:00 -
EYT'den kaç kişi faydalanacak? AK Partili isimden milyonları heyecanlandıran açıklama!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ilgili çalışmanın son aşamasına gelindiğini ve aralık ayında kamuoyuyla paylaşacaklarını müjdeledi.

"4.5 milyon insanımızı emekli edeceğiz"

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemenin detayları merak edilirken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'den sürpriz bir açıklama geldi. Çorum'da gazetecilerle bir araya gelen Demiröz, "Bizim kara deliğimiz bu. Almanya bunu gördü. Sistemi oturttu. Biz yıllarca siyasi nedenler nedeniyle biz bu işi oturtamadık. İyi bir uzlaşmayla 4,5 milyon insanımızı, isteyenleri emekli edeceğiz" ifadelerini kullandı.

 

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