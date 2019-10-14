EYT’de yeni gelişmeler var mı? EYT son durum bugün 14 Ekim

EYT son durum haberleri. 1999 yılında dönemin Çalışma Bakanı olan ve şuan CHP’de siyaset yapan Yaşar Okuyan’ın mucidi olduğu emeklilik yasasının çıkmasıyla birlikte emeklilikte yaşa takılanların sayısı o günden bugüne milyonları buldu. 1999’da emeklilik yaşı ve istenen prim şartı arttı. 1999’dan sonra işe girecekler için kadınlarda emeklilik yaşı 38’den 58’e, erkeklerde 43’ten 60’a çıkarıldı. 30 Nisan 2008’den itibaren işe girenlerde emeklilik yaşı 65 oldu. EYT ne zaman çıkacak? EYT son dakika haberleri var mı? EYT'de son durum ne? İşte 14 Ekim Pazartesi EYT gelişmeleri.

EYT yani Emeklilikte Yaşa Takılanlar 1999 yılında dönemin Çalışma Bakanı olan ve şuan CHP’de siyaset yapan Yaşar Okuyan’ın mucidi olduğu emeklilik yasasının çıkmasıyla birlikte sıkıntılı günlerin başlangıcı oldu. EYT sorunu 1999’dan beri devam ediyor. 8 Eylül 1999 öncesinde SSK’lı, Bağkur’lu ve Emekli Sandığı mensubu olarak iş hayatına başlayanlar erkek ise 25 yıl ve 5000 gün, kadın ise 20 yıl ve 5000 gün şartıyla emekli olabiliyordu. Fakat 1999’da emeklilik yaşı ve istenen prim şartı arttı. 1999’dan sonra işe girecekler için kadınlarda emeklilik yaşı 38’den 58’e, erkeklerde 43’ten 60’a çıkarıldı. 30 Nisan 2008’den itibaren işe girenlerde emeklilik yaşı 65 oldu. Emeklilikte yaşa takılanlar özellikle muhalefet tarafından her seçim dönemi bir istismar, oy deposu olarak kullanıldı. Muhalefet seçim EYT açıklamaları vaadlerden başta öteye geçemedi. Cumhurbaşkanı ERdoğan’ın milyonlarca EYT mağduru vatandaşın sorusuna çözüm bulunması için Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Bilgin’i görevlendirdi. Vedat Bilgin’in çalışmaları devam ediyor. Vedat Bilgin EYT’li vatandaşlarla, SGK ile ve ilgili paydaşlarda müzakerenin ardından bir rapor hazırlayıp bu raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunması bekleniyor.

AK Parti’nin Kızılcahamam toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” dediği ifade edildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise bu konuda popülist davranamayacaklarını belirterek, “Yıllık 30 milyar liralık bir ek bütçe gerektirir” dediği idda edilmişti. İki bakanın bu EYT açıklamalarına EYT cephesinden büyük bir tepkiyle karşılandı.

EYT ile kimler emekli olacak?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun tarafından hazırlanan EYT Raporu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Vedat Bilgin'e sunuldu. Rapora göre; EYT'lilerin sayısı 5 milyon 954 bin 225 kişi olarak belirlendi. İşte binlerce kişinin merak ettiği EYT raporu... Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) merakla söz ettikleri Cumhurbaşkanı Danışmanı Vedat Bilgin'e sunulan EYT raporu ortaya çıktı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun tarafından hazırlanan rapor Ankara Tandoğan'daki EYT mitinginden bir hafta önce EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak tarafından Cumhurbaşkanlığı'na sunuldu. EYT yasası çıkarsa 5 milyon 404 Bin kişinin hemen emekli olması mümkün değildir. EYT emekliliği en az 10 yıllık süreye yayılacağı belirtilerek çeşitli nedenlerle emeklilik hakkı elde edemeyenlerin sayısının çıkması durumunda emekli olacakların sayısı 750 bin ile 1 milyon kişi aralığına düşecektir. Bu durumda yasa çıkması durumunda EYT'nin hükümete maliyeti yıllık 14 milyar 400 milyon TL olarak hesaplandı.