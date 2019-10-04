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EYT’de yeni gelişme var mı son durum ne? EYT’liler ne istiyor?

Emeklilikte yaşa takılıp da emeklilik bekleyen EYT mağdurları, “Bizim için yeni düzenleme yapılacak mı, EYT’den emekli olabilecek miyiz? sorularının cevabını arıyor. EYT son gelişmeler hakkındaki haberler merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin’i EYT konusunda görevlendirmesiyle birlikte EYT’liler ile Cumhurbaşkanlığı arasında doğrudan irtibata geçildi. Meclis açıldı EYT Meclis’e gelir mi, EYT Meclis’e gelirse ne zaman gelir? EYT yasalaşırsa kimler emekli olur? gibi soruları halen milyonlarca EYT’li tarafıdan sorulmakta.

04 Ekim 2019 Cuma 10:16
EYT’de yeni gelişme var mı son durum ne? EYT’liler ne istiyor?

Emeklilikte yaşa takılıp da emeklilik bekleyen EYT mağdurları, “Bizim için yeni düzenleme yapılacak mı, EYT’den emekli olabilecek miyiz? sorularının cevabını arıyor. EYT son gelişmeler hakkındaki haberler merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin’i EYT konusunda görevlendirmesiyle birlikte EYT’liler ile Cumhurbaşkanlığı arasında doğrudan irtibata geçildi. Meclis açıldı EYT Meclis’e gelir mi, EYT Meclis’e gelirse ne zaman gelir? EYT yasalaşırsa kimler emekli olur? gibi soruları halen milyonlarca EYT’li tarafıdan sorulmakta. 

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili TBMM gündeminde 3 çözüm önerisi duruyor. Bilindiği üzere Meclis çalışmaları 1 Ekim Salı günü başladı. Meclis faaliyetlerinin başlamasının ardından da gözler çözümle ilgili son duruma çevrildi. Hürriyet yazarı Noyan Doğan EYT’ler için çözüm aranıyor başlıklı yazısında EYT’lilerin neler istediğini yazdı. “Emeklilikte yaşa takılanların kaç kişi olduğu ve bu kişilere emeklilik hakkı tanındığında maliyetinin ne olacağı konularında kesin bir bilgi yok. Ama bu konuda birkaç araştırma var. Sizlerle de paylaşayım. Tüm yaşa takılanların sayısının 6.3 milyon kişi olduğu; imkan tanınırsa hemen emekli olabileceklerin sayısının ise bir milyonun biraz üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Ve böyle bir imkan tanınırsa sosyal güvenlik sistemine maliyetinin 10 yılda 700 milyar liranın üzerinde olacağı da tespitler arasında. Ancak emeklilikte yaşa takılanlara göre ise düzenleme yapılsa, sadece 700 bin kişi hemen emekli olabilecek ve bunun da maliyeti yıllık 10 milyar liranın biraz üzerine çıkacak.

“EYT mağdurları yaş şartının kaldırılıp hemen emekli olmak istiyorlar”

Son bir haftadır EYT’lilerin durumu gündeme gelince sorunun nasıl çözüleceği konusunda alternatif modeller de konuşulmaya başlandı. Bunların başında da Finlandiya modeli geliyor. Ama önce EYT’lilerin beklentilerinden bahsedeyim. Elbette öncelikle yaş şartının kaldırılıp, biran önce emeklilik istiyorlar. Buna, sigorta başlangıç tarihine göre kademelendirilerek, sigortaya en eski girişlilerden başlanıp, emeklilik hakkının tanınması da beklentiler arasında. Bunlar da olmazsa her yıl emekli aylıklarından belli oranda indirim yapılarak emeklilik hakkı verilmesi. Finlandiya modeli dedikleri de işte, bu. Modele göre emeklilik yaşını bekleyenler her bir eksik yıl için daha düşük emekli aylığı ile emekli olabiliyorlar.”

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 10:16
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