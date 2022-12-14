EYT'de yaş şartı var mı? AK Parti MKYK üyesi açıkladı

AK Parti MKYK üyesi ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Resul Kurt, 'EYT'de yaş şartı var mı?' başlığıyla Star Gazetesi'nde bir yazı kaleme aldı. Kurt, ''Henüz kesin olmamakla birlikte belli bir yaş şartı aranma ihtimali ortaya çıktı.'' dedi.

İşte Resul Kurt'un kaleme aldığı o yazı:

Bir süredir EYT ile yatıp, EYT ile kalkıyoruz. Bugünlerin en önemli iki maddesi olan EYT düzenlemesi ile asgari ücret konusu çalışanları ve işverenleri yakından ilgilendiriyor.

Elbette ki sigortalılarımız, çalışanlarımız haklı olarak ekonomik durumlarını doğrudan etkileyecek olan EYT konusunda çok hassas.

Emeklilikte yaşa takılanların durumlarına ilişkin olarak geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katılımı ile bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

EYT konusunun çözümüne ilişkin Kanun Tasarısı'nın Aralık ayı içerisinde veya yetiştirilememesi durumunda en geç 2023 Ocak ayında TBMM'ne sunulması bekleniyor.

Bakanlık, yaş şartı olmadan aylar süren EYT çalışmasını tamamladı. Çalışmanın bu teknik boyutunun tamamlanması nedeniyle artık ince ayarlar kaldı. Yaş sınırı burada en çok merak edilen kısım oldu. Yaş şartının tamamen kalktığı durum özel sektöre ve kamuya yansıyacak yükün değerlendirilmesi sonrası taslaklar masaya yatırılacak.

Uzun bir süre EYT konusunda 48-50 veya 50-52 yaşlarının aranıp aranmayacağı tartışıldı.

Son aylarda 20 yıl kadınlarda, 25 yıl erkeklerde sigortalılık süresinin tamamlanması ve 5000 prim gününün doldurulması halinde 4/a (SSK) koşulları ile emekli olunabileceği açıklandı.

Son gelinen noktada henüz kesin olmamakla birlikte belli bir yaş şartı aranma ihtimali ortaya çıktı. Elbette son sözü kamusal kaynaklar ve bütçe olanaklarını da dikkate alarak yine Cumhurbaşkanımız Sayın recep Tayyip Erdoğan söyleyecek.

EYT kapsamında 4-5 milyon kişi var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin TBMM'de Bakanlığın bütçe görüşmeleri için konuşma yaparken milyonların merakla beklediği açıklamayı yaptı. Bakan Bilgin;

· EYT Kanun Tasarısını Ocak ayı gelmeden Meclis'e getirilmesi planlanıyor,

· EYT düzenlemesi en kapsamlı şekilde olacak,

· İşçi-işveren herkes dinlenecek,

· Yaş şartı kalktığı zaman emeklilik için 1,6 milyonu aşkın hak sahibi var.

Elbette EYT kapsamında en azından 4-5 milyon kişinin olduğu düşünülürse kamuya da ciddi bir yük geleceği aşikar.

Ancak ok yaydan çıktığına göre, sürecin en doğru şekilde yönetilmesi ve toplumsal beklentinin kamusal kaynakları da dikkate alınarak en kapsamlı olacak şekilde uygulanması gerekecektir.