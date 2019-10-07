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EYT’de umutlar yeniden yeşerdi! EYT konusunda son gelişmeler

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) son gelişmelerle yeniden Türkiye’nin gündeminde. EYT son dakika haberleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT'lilerin sorununun çözümü noktasında Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirmesiyle EYT’de umutlar yeniden yeşerdi. EYT konusunda Meclis’e üç teklif sunuldu. 7 Ekim 2019 Pazartesi EYT son durum nedir, EYT kimleri kapsıyor? EYT son dakika haberleri yakından takip edilmekte. İşte EYT konusunda son gelişmeler.

07 Ekim 2019 Pazartesi 19:36
EYT’de umutlar yeniden yeşerdi! EYT konusunda son gelişmeler

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) son gelişmelerle yeniden Türkiye’nin gündeminde. EYT son dakika haberleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT'lilerin sorununun çözümü noktasında Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirmesiyle EYT’de umutlar yeniden yeşerdi. EYT konusunda Meclis’e üç teklif sunuldu. 7 Ekim 2019 Pazartesi EYT son durum nedir, EYT kimleri kapsıyor? EYT son dakika haberleri yakından takip edilmekte. İşte EYT konusunda son gelişmeler.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun tarafından hazırlanan rapora göre; 2018 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de Emeklilikte Yaşa Takılanların sayısı 5 milyon 954 bin 225 kişi olarak belirlendi. Bu rakamın, her ay 50 bin kişinin emekli olduğu düşünülürse, 1 Eylül 2019 itibarıyla 5 milyon 404 bin 924 kişiye düşmüş olacağı öngörülüyor. Bu kişilerin emeklilik maliyetinin de ortalama 1.600 TL emekli maaşı üzerinden hesaplandığında yıllık 103.8 milyar lira olacağı hesaplanıyor.

EYT konusunda Meclis’e üç teklif sunuldu

EYT ile ilgili üç çözüm yöntemi öneriliyor. Üç yöntemden ilkine göre, 1969 ve öncesinde doğmuş yani 50 yaşını doldurmuş kadınlar ve 1964 ve öncesinde doğmuş yani 55 yaşını doldurmuş erkekler, 3600 gün pirim ödemişlerse birinci yöntemin yasalaşması halinde erken emekli olabilecek. İkinci yöntemde ise yaş şartı kaldırılıyor. Çalışma günü ve prim sayısı dikkate alınarak emekli olma imkanı getiriliyor. Buna göre 20 yıl çalışan bir kadın ve 25 yıl çalışan bir erkek, ikinci yöntemin yasalaşması halinde emekli olabilecek.

Üçüncü yöntem ise EYT’lilerin de başından beri beklediği ve arzu ettiği bir düzenleme. Buna göre ise 1999 öncesinde işe başlayıp 5 bin gün çalışmış olanların yaş şartına takılmadan emekli olmaları.

EYT ile kim ne zaman emekli olacak?

Ancak rapora göre bugün yasa çıkarsa 5 milyon 404 nin kişinin hemen emekli olması mümkün değil. EYT'lilerin emekliliğinin en az 10 yıllık süreye yayılacağı, emekli olacakların sayısının 750 bin ile 1 milyon kişi aralığına düşeceği raporda yer alıyor. Böylece yasa çıkması durumunda EYT'nin bütçeye maliyeti yıllık 14.4 milyar lira olarak hesaplanıyor. 

EYT’liye Finlandiya modeli mi?

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik çözüm olabilecek önerilerden birisi de yurtdışında Finlandiya, Almanya gibi bazı ülkelerde örneği olan kesintili erken emeklilik modeli. Daha önce emekliliğine kaç yıl kalmışsa her yıl için yüzde 5 düşük maaşı kabul edenlere veya emekliliğe yaş şartından kaç yıl kalmışsa hesaplanacak bedelin peşin ödenerek hemen emeklilik modeli gündeme gelmişti. Buna göre Finlandiya’da 61 ve Almanya’da 63 yaşını dolduranlar, belli bir kesinti miktarını kabul etmeleri durumunda kısmi emeklilik olunacak. Almanya’da yıllık yüzde 3,6 oranında kesinti yapılmaktadır.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 19:36
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