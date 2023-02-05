EYT'de sona gelindi... Maaşlar o tarihte hesaplara yatacak

Milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde sonda gelindi. Yasa teklifi bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüp hızla yasalaştırılacak. Emeklilerin ilk maaşlarını ise mart ayında alması bekleniyor.

EYT için son adım genel kurulda

AK Parti, uzun süre üzerinde çalışılan EYT ile ilgili düzenlemeyi TBMM Başkanlığı'na sunmuştu. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yasa teklifi önümüzdeki hafta salı gününden itibaren TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak.

Muhalefet partileri de sıcak baktığı için teklifin hızlı bir şekilde görüşülüp yasalaşması bekleniyor. Teklif yasalaştıktan sonra gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çevrilecek. Erdoğan, yasayı imzalayıp Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra emeklilik başvuruları başlayacak.

Şubatın ikinci yarısında bu sürecin tamamlanması ve vatandaşların başvuru yapmaları bekleniyor. Koşulları yerine getirenler, süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.

EYT'lilerin ilk maaşı ne zaman yatacak?

Normal koşullarda iki hafta içinde emeklilik işlemleri tamamlanıyor. Ancak büyük bir yığılma olacağı için süreç uzayabilecek. Başkan Erdoğan, ilk maaşların şubat ayı sonunda ya da mart ayında hesaplara yatırılacağını açıklamıştı.

255 milyar maliyet

EYT'nin etki analizine göre 8 Eylül 1999 ve bu tarihten önce sigortaları başlayan 2.2 milyon kişi hemen emekli olma hakkını kazanacak.

Bu kişilerin 1.7 milyonu SSK, 89 bini Bağ-Kur, 496 bini Emekli Sandığı kapsamında yer alıyor. İlerleyen yıllarda düzenlemeden yararlanıp emekli olacakların toplam sayısı ise 4.8 milyonu bulacak.

Düzenlemenin Hazine'ye toplam maliyeti ise 255 milyar lira olarak hesaplanıyor.