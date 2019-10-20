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EYT'de son durum ne? EYT ne zaman çıkacak? 20 Ekim EYT ile ilgili son gelişmeler

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konu ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediyorlar. EYT'de son durum ne? Eylül ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin atama yapması heyecanı doruğa çıkarmıştı. Günlerdir konu gündemde ve kanun teklifinin Meclis'e gelip gelmeyeceği merak ediliyor. EYT ne zaman çıkacak? sorularını EYT'liler araştırıyor. İşte 20 Ekim EYT ile ilgili son gelişmeler

20 Ekim 2019 Pazar 16:32
EYT'de son durum ne? EYT ne zaman çıkacak? 20 Ekim EYT ile ilgili son gelişmeler

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konu ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediyorlar. EYT'de son durum ne? Eylül ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin atama yapması heyecanı doruğa çıkarmıştı. Günlerdir konu gündemde ve kanun teklifinin Meclis'e gelip gelmeyeceği merak ediliyor. EYT ne zaman çıkacak? sorularını EYT'liler araştırıyor. İşte 20 Ekim EYT ile ilgili son gelişmeler

EYT yasası ne zaman çıkacak?

Uzun zamandır gündemi meşgul eden EYT konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yapmıştı. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın bütçeye ilişkin açıklamaları sonrası EYT konusu araştırılmaya başlandı. Erken emeklilik yasasının 1 Ekim'den sonra Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceğine dair bir açıklama yapılmadı. Son günlerde devlet kademesinde yapılan açıklamalarda ön çalışmalarına başlandığı belirtiliyor. Peki, EYT yasası çıkacak mı?

Naci Ağbal ne dedi?

Naci Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi." dedi. EYT ile ilgili hükümet bir çalışma olmadığını açıklamıştı.

Her gün pek çok kez emeklilikte yaşa takılanların mağduriyet yaşadığına dair şikâyetler aldıklarını belirten Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, “Günümüzde firmaların tamamına yakını belli bir yaştan sonra personelini özel güvenlik görevlisi olarak çalıştırmıyor. Bir kafede garsonluk veya tezgâhtar, inşaat, şoför gibi mesleklere 35 yaşından sonra cv bile kabul edilmiyor. Hiç bir geliri olmayan ve iş bulamayan vatandaş 60 küsur yaşına kadar ne yapacak? Kime el açacak? Kimden yardım isteyecek? EYT'lilerin dile getirdiği en büyük sıkıntıları iş bulamama sorunudur. Bunun yanında çalışanların da pek çoğu günde 8 saat çalışmıyorlar, haftalık tatilleri yok. Doğru düzgün sigortaları bile yapılmıyor. Bu nedenle emeklilikte yaşı uzatmadan önce iş garantisi ve çalışma şartlarının düzeltilmesi gerekiyordu.

Türkiye'yi Avrupa standartlarına entegre etmeye çalışıyoruz ancak özellikle iş garantisi ve çalışma şartları hususunda alt yapıyı hazırlamadan emeklilik yaşı uzatıldığından dolayı insanlar mağdur ve çaresiz kalıyor. Ülkemizde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) arasında pek çok mağdur var ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç gün önce başlattığı umut ışığına herkesin kulak vermesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi 40'lı yaşlarda emeklilik çok erken olabilir. Ancak ülkemizin iş imkanları da 60 yaşına kadar emekliliği beklemeye uygun değil. Devlet memurları ve bazı kurumsal firmalarda çalışanlar hariç, kimsenin 60 küsur yaşına kadar çalışmaya dair iş güvencesi yoktur. Ülkemizde ki küçük veya büyük şirketlerin, firmaların yarısından fazlası işçilerini 40 yaşından sonra tazminatsız atmak için bahane arıyor.” diye konuştu.

 

Bakan Albayrak'ın açıklaması

Milliyet'in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kampta yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili oldu.

Albayrak, sorulara "EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok" diye yanıt verdi.

Albayrak'ın, sunumunda, "Seçimlerin yenilenmesi ve ekonomik saldırılar olmasaydı bugün ekonomideki veriler bizim istediğimiz noktada olacaktı. Ama çalışmalarımızı yaptık. En kısa sürede özellikle işsizlikte pozitif adımlar olacak" dediği öğrenildi.

 

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 16:32
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