EYT'de son durum ne? EYT kimleri kapsıyor?

Son günlerin en çok araştırılan ve merak edilen konulardan biri de EYT (Erken Yaşta Emeklilik) oldu. Şu anki sisteme göre, primini dolduran bir emekli adayı, emeklilik yaşını beklemek zorunda. Bununla ilgili, şimdiye kadar 3 kıstas belirlenmişti. SSK'lı da 8 Eylül 1999'a kadar emeklilik için iki şart vardı.

Birincisi, sigorta süresi (kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl), ikincisi de 5000 gün prim sayısı. Sonra üçüncü bir prim şartı daha geldi. 8 Eylül 1999'dan önce işe girenler için kadınlarda 40 ile 58, erkeklerde 44 ile 60 yaş arasında yaş bekleme süresi getirildi. Memurlar ve Bağ-Kur'lular için de emeklilikte benzer şekilde yaş şartı konuldu.

Emeklilik için primi tamamlayıp yaşı bekleyenlere müjde niteliği taşıyan düzenleme, Genel Kurul'da kabul edilir ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanırsa, 8 Eylül 1999'dan önce işe başlayanlar erken yaşta emeklilik şansını yakalayacak. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili basında yer alan son haberleri ve siyasilerin son açıklamalarını ilgiyle takip eden vatandaşlar, 'EYT'de son durum ne?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili son haber ve gelişmeler...

MHP'li vekillerden EYT açıklaması

Konuya ilişkin konuşan MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, seçim döneminde de seçim bittikten sonra da vatandaşlardan gelen şikayetlerin başında emeklilikte yaşa takılanların olduğunu ifade ederek; "Partimiz ve milletvekillerimiz bu konuda yoğun bir mesai harcıyor. Biz MHP olarak bu sorunun çözümü için elimizden gelenin fazlasını yapmak için çalışıyoruz" dedi.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem de EYT için kanun teklifi verdi. Erdem TBMM'de "Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun tekliflerimizi verdik. Türk milletinin nerede sorunu varsa bununla ilgili çözümlerin mutlaka bulunacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

CHP’den EYT açıklaması

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Engin Özkoç ve Özgür Özel, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığına yazılı başvuruda bulunarak, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin verilen kanun tekliflerinin görüşülmesi ve bu kesimin sorunlarına çözüm üretilmesi için komisyonu toplantıya çağırdı.

"TBMM İçtüzüğü’nün 26. maddesinin size verdiği yetki çerçevesinde, TBMM Başkanlığı'na verilen konuya ilişkin kanun tekliflerinin birleştirilerek görüşülmesi ve emeklilikte yaşa takılanların sorunlarına çözüm üretebilmek amacıyla TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nu toplantıya çağırmanızı CHP grubu olarak talep ediyoruz." ifadelerinin kullanıldığı başvuru metninde, yeni yasama yılının açılmasıyla vatandaşların sorunlarının çözümü noktasında beklentilerin ve parlamentoda bulunan 8 partiden 596 milletvekilinin sorumluluğunun arttığı vurgulandı.

İstanbul'da EYT Derneği'nde CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile birlikte Özgür Erdursun basın açıklaması yaptı. Açıklamada; emeklilikte yaşa takılanların tamamının mağduriyetlerinin giderileceği söylendi. Emeklilikte yaşa takılanlar için basında çıkan ''erken emeklilik'' deyiminin emeklilikte yaşa takılanları son derece rahatsız ettiği bunun bir erken emeklilik olmadığı hak edilmiş ve ellerinden alınan emeklilik hakları olduğu vurgulandı.

TBM'den EYT açıklaması

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için TBMM’ye sunulan yasa teklifi kapsamında, önceki emekli maaşlarını iki katına çıkaracak düzenleme teklifinin de bulunduğunu savundu. Duman, Türkiye'deki 12.3 milyon dolayındaki emeklinin önemli bir bölümünün maaş tutarları taban aylık düzeyinde bulunduğunu belirtti.