EYT’de son dakika gelişmesi: EYT ne zaman açıklanacak?

3600 ek gösterge ve asgari ücrete ara zammın tamamlanmasıyla birlikte gözler EYT düzenlemesine çevrildi. 1999 yılında çıkartılan yasa ile emeklikte yaş şartı getirildi. Yaş şartından dolayı prim günü ve çalışma yılın dolduran vatandaşlar yaş haddinden dolayı emekli olamamakta. Binlerce EYT'linin sorununu her konuda olduğu gibi EYT konusunda da çözümün adresi AK Parti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, enflasyon ve EYT sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

EYT ne zaman açıklanacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, EYT ve diğer konularda çalışmalar tamamlandığında önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti. Bilgin, "3600 ek gösterge, asgari ücret, yarın da sözleşmeli personel konusunda dosyayı açtığımda basınla paylaşacağım. Geçici işçiler, EYT’yi tamamladığımız gün, onları açıklayacağım. Önümüzdeki günlerde söz edeceğim. İstihdam daha önemlidir. Bu konuya üretim sürecine katılımına dikkatlerini çekmelerini istiyorum” dedi.

EYT düzenlemesi nasıl olacak? EYT yasası içeriği nasıl olur?

Sosyal güvenlik uzmanları, özellikle Almanya ve Finlandiya’da uygulanan sistemin Türkiye’ye uyarlanabileceğine dikkat çekiyor. Her iki ülkede emeklilik yaşı 67. Ancak 67 yaşını beklemek istemeyenler için de 63 ve 40 yıllık süre dikkate alınıyor ve emekli olmak isteyenlere yüzde 12-18 arasında bir kesinti yapılarak maaş bağlanıyor.

Diğer ülke örnekleri üzerinde de çalışan komisyon, Türkiye’ye özgü bir modeli ortaya çıkarmayı hedefliyor. İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin haberine göre, komisyonun yaptığı çalışmada en fazla üzerinde durulan formül, kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin prim gün sayısını dolduranların, yaş şartını yerine getirmemiş olsa bile, hemen emekli edilmesi. EYT’lilerin kademeli olarak emekli edilmesi de tartışılan formüller arasında yer alıyor.

Hükûmet, yaşını tamamlamasına rağmen prim eksiği olduğu için emeklilik hakkını elde edemeyen ‘emeklilikte prime takılanlara’ (EPT) da çözüm bulunmasını gündemine aldı. Bu doğrultuda eksik primlerin tamamlanmasına yönelik bir düzenleme yapılması veya mevcut prim gün sayısı üzerinden eksik maaş bağlanması formülü tartışılıyor.